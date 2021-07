Prignitz: Je 5000 Euro für Kulturkarre und Dorfcafé

Perleberg

Da kommt Freude auf: Beim Wettbewerb „Machen!21“ hat der Verein Kulturkombinat Perleberg einen Preis in Höhe von 5000 Euro gewonnen. Der Betrag soll für eine „Kulturkarre“ verwendet werden, sprich: eine mobile Bühne, die schon bald ihre Feuertaufe bestehen soll, wie Maria Kwaschik für den Verein im Gespräch mit der MAZ erklärte. Wann genau und wo, das steht aber noch nicht fest: „Man darf gespannt sein, zu welchem Anlass die Kulturkarre präsentiert wird“, sagt sie dazu nur.

Die 5000 Euro sind auch nur so etwas wie eine Anschubfinanzierung. Doch arbeitet man im Kulturkombinat auch an der weiteren Finanzierung und ist dabei laut Maria Kwaschik auf einem aussichtsreichen Weg, über den ebenfalls noch nicht mehr verraten werden soll.

Von 500 Bewerbern erhielten 50 Auszeichnungen

Es gibt in dem Wettbewerb auch einen zweiten Preisträger aus der Prignitz, der ebenfalls in der Preiskategorie 5000 Euro ausgezeichnet wurde: Der Verein „Kümmernitztal hat Zukunft“ aus Grabow (Gemeinde Kümmernitztal) ist mit seinem Projekt „Dorfcafé/Kirchencafé“ ebenfalls unter den Ausgezeichneten gelistet.

„Machen!“ ist ein Wettbewerb, der vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Marco Wanderwitz, zum dritten Mal ausgelobt wurde, um das vielfältige Engagement in den neuen Bundesländern zu würdigen und zu unterstützen. Über 500 Bewerber gab es diesmal in drei Wettbewerbskategorien. 50 davon erhielten Auszeichnungen.

Ideen, die am Gemeinwohl orientiert sind

Beide Prignitzer Preisträger fallen in die Wettbewerbskategorie 1: „Bürgerschaftliches Engagement – Lebensqualität stiften und Zusammenhalt stärken“. Während es für fünf Projekte höhere Geldbeträge gab, gehören die beiden zu den 35 Anträgen, die jetzt mit jeweils 5000 Euro bedacht werden.

Auszeichnungskriterium laut Webseite des Bundesbeauftragten für die neuen Bundesländer war folgendes: „Die Projektidee stärkt gemeinwohlorientiertes Denken und Handeln und festigt den Zusammenhalt der Menschen vor Ort.“ So soll es auch mit der Kulturkarre sein. Denn das Perleberger Kulturkombinat will sie keineswegs nur für sich selbst anschaffen – man soll sie sich ausleihen können, ob nun für Dorftheater oder Dorffeste.

Immer freitags „Feierabend im Kulturkombinat“

Einen festen Ort für Veranstaltungen hat das Kulturkombinat ja bereits in Perleberg. Bis in den September hinein wird es hier an jedem Freitag ein Veranstaltungsangebot geben, das ab jetzt „Feierabend im Kulturkombinat“ betitelt wird. Dabei gibt es einen Mix aus Musik, Filmen und Diskussionen. Geöffnet sind die Pforten des Kulturkombinats dann immer ab 17 Uhr.

Beim "Feierabend im Kulturkombinat" gibt es an jedem Freitagabend Livemusik, Gespräche und eine Filmvorführung. Quelle: Maria Kwaschik

An diesem Freitag, 30. Juli, wird ab 21 Uhr der Film „My stuff“ gezeigt. Für die Livemusik sorgt die Band „absoulut“. Monique Lampe (Gesang) und Falk Philipp (Gitarre, Gesang) spielen unplugged-Pop mit Jazz- und Latin-Einflüssen.

Gespräche über Transmenschen und DDR-Künstlerleben

Am Freitag, 6. August, geben Mira Lange und Martin Seemann mit Barockmusik ab 18.30 Uhr auf dem Cembalo und dem Barockcello einen Vorgeschmack auf die bereits angekündigte Programmreihe „Klanglandschaft Prignitz“. Um 19.30 Uhr geht es dann in einem Gespräch um das Thema „Transmenschen. An den Grenzen von Gesellschaft und Normen“. Ergänzt wird dieses ab 21 Uhr durch den belgischen Film „Girl“, der sich der gleichen Thematik widmet.

Mira Lange und Martin Seemann Quelle: Sabine Wild

Um „Künstlerleben in der DDR“ wird es dann am Freitag, 13. August, gehen. Um 18.30 Uhr gibt es zunächst Klaviermusik, dann ab 19.30 Uhr ein Gespräch zum Thema und schließlich ab 21 Uhr den Film „Im stillen Laut“ über zwei 81-jährige Frauen, die auf einem Kunsthof in Brandenburg leben.

Gleich zweimal Flohmarkt

Das Thema „Textilkonsum. Wahrheiten über die Entstehung und Verwertung unserer zweiten Haut“ steht am Freitag ab 19.30 Uhr mit Gespräch und Film im Zentrum. Schon um 18.30 Uhr sorgen die „Several Gents“ für Live-Musik. Auch am 27. August, am 3. September und am 10. September gibt es Programm im Kulturkombinat.

Gleich zweimal gibt es auch einen Flohmarkt im Kulturkombinat: Am Samstag, 31. Juli, sowie am Samstag, 28. August, jeweils von 11 bis 17 Uhr. In dessen Rahmen präsentiert am 28. August ab 12 Uhr Peer Reppert sein Kinderprogramm „Captain Pook’s Piratenparty“.

„Pirat“ Peer Reppert in Aktion. Quelle: Christian Bark

Von Bernd Atzenroth