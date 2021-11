Prignitz: Kinder- und Jugendtag als Livestream im Internet

Perleberg

Der Samstagabend wird digital, vielseitig und interaktiv. Das versprechen die Macher des Prignitzer Kinder- und Jugendtages. Dieser wird in diesem Jahr online stattfinden, als mehrstündiger Livestream zu verschiedenen Themen für die jungen Menschen im Landkreis, verspricht Jessika Muhs vom Kreisjugendring.

Über viele Wochen fanden dafür Dreharbeiten statt, unterstützt von Schülern des Gottfried-Arnold-Gymnasiums in Perleberg. Sie haben zahlreiche Projektpartner besucht, interviewt und spannende Aktionen vorbereitet. Darunter sind der Jugendclub in Glöwen, das Netzwerk Kind in Meyenburg und das SOS Kinderdorf in Wittenberge.

Siebdruck Workshop im Effi Perleberg Der Samstag steht ganz im Zeichen der jungen Menschen in der Prignitz. Bevor am Abend ein mehrstündiger Livestream zum diesjährigen Kinder- und Jugendtag online startet, lädt der Kreisjugendring bereits am Vormittag zu einem Siebdruck-Workshop vor Ort ins Freizeitzentrum „Effi“ in der Wittenberger Straße in Perleberg ein. In Zusammenarbeit mit dem Verein Queeres Brandenburg und dem Christopher Street Day (CSD) in der Prignitz können dort ab 10 Uhr verschiedene Materialien bedruckt werden, kündigt Jessika Muhs vom Kreisjugendring an. „Außerdem haben Jugendliche und junge Menschen bis 27 Jahren gleichzeitig die Möglichkeit, in einen Austausch über queere Themen zu kommen.“ er Workshop ist kostenfrei. Anmeldungen sind per Mail an info@kjr-prignitz.de zu richten Es gelten die derzeitigen Corona-Regeln, darunter eine Maskenpflicht im Gebäude.

Gespräche zu interessanten Themen

Landrat Torsten Uhe wird ein Grußwort sprechen. Ebenfalls mit dabei ist Annika Richter als Kinder- und Jugendbeauftragte in der Prignitz. Es gibt interessante Gespräche, zwischendurch Musik und Tanzeinlagen sowie Neuigkeiten rund um den Kinder- und Jugendbereich des Landkreises – mit Beiträgen von mehr als 16 beteiligten Klubräten, Tanzgruppen, Aktionsgruppen oder etablierten Netzwerken.

Zu sehen sein wird der Prignitzer Kinder- und Jugendtag am Samstag, 27. November, ab 18 Uhr auf der Internetseite www.prignitzer-jugendtag.de sowie auf der Facebook- und Instagramseite. Es wird auch eine Kommentarfunktion geben, so dass die Zuschauer interaktiv in das Geschehen eingebunden werden, kündigt Jessika Muhs an.

Jugendtag alle zwei Jahre in der Prignitz

Die Prignitzer Kinder- und Jugendtage sind seit vielen Jahren eine Tradition im Landkreis. Alle zwei Jahre findet dieser Tag an wechselnden Orten in der Prignitz statt. Der Tag wurde erstmals im Jahr 1995 in Wolfshagen veranstaltet. Im Laufe der Jahre waren viele weitere Orte Gastgeber, wie zum Beispiel Perleberg, Wittenberge, Pritzwalk, Glöwen und Lenzen.

„Ziel der Veranstaltung war und ist es, das breite Angebot der Jugendarbeit im Landkreis abzubilden und den Besuchern einen abwechslungsreichen Tag zu bieten“, sagt Jessika Muhs. In der Vergangenheit wurden dazu sportliche Aktivitäten, Konzerte, Workshops im künstlerischen und kreativen Bereich sowie Beratungs- und Informationsmöglichkeiten geboten.

