Perleberg

Der Kirchenkreis Prignitz bietet ab sofort in Zusammenarbeit mit den Kreisseniorenbeiräten der Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin die Möglichkeit an, Senioren zum Impfzentrum nach Kyritz zu fahren, die keine andere Transport-Möglichkeit finden. Die Senioren können dabei vom weit verzweigtem Netz an Mitarbeitenden profitieren. Die Fahrten sind für die Senioren kostenfrei und finden unter Einhaltung des notwendigen Infektionsschutzes statt.

Landkreis Prignitz befürwortet das neue Angebot

Bei Bedarf kann man sich bei der Vorsitzenden des Prignitzer Kreisseniorenbeirates, Regina Wöhlert, unter 03876 3074 180 oder regina.woehlert@volkssolidaritaet.de melden; oder auch bei der Vorsitzenden des Ostprignitzer Kreisseniorenbeirates, Sigrid Schumacher, unter 033973/50513 oder im Büro des Kirchenkreises Prignitz 03876/30681 30.

Anzeige

Der Landkreis ist sehr angetan von der Initiative des Kirchenkreises. „Wir begrüßen das sehr“, sagt Kreissprecher Frank Stubenrauch. Das gelte für andere, ähnlich gelagerte private Initiativen. Dabei geht es vor allem darum, den Prignitzern jetzt eine Fahrtmöglichkeit zum bereits eröffneten Impfzentrum in Kyritz im Nachbarlandkreis Ostprignitz-Ruppin zu eröffnen. Der Kirchenkreis Prignitz selbst wiederum reicht in den Landkreis OPR hinein und richtet seine Offerte daher auch an dessen Bürger.

Anmeldungen ab jetzt möglich

Den ersten Vorstoß zu dem Fahrdienstangebot hatte die Superintendentin des Kirchenkreises Prignitz, Eva-Maria Menard, schon in der vergangenen Woche gemacht und das Gespräch mit dem Landkreis Prignitz gesucht, wie auf Nachfrage Rilana Gericke für den Kirchenkreis Prignitz erläuterte. Jetzt sei die Sache spruchreif und „alle haben sich darüber gefreut“. Noch gibt es keine Anmeldungen für den Fahrdienst, doch dürfte sich das schnell ändern, nachdem das Angebot nun öffentlich in der Welt ist.

Die Frage, welche Möglichkeiten es für die Menschen gibt, zum Impfzentrum zu kommen, hat seit seiner Eröffnung in den vergangenen Tagen zu Diskussionen geführt, etwa über die Einführung eines Impfbusses in OPR. Im Landkreis Prignitz wiederum richten die Verantwortlichen alles darauf aus, ab Ende Februar das eigen Impfzentrum in Perleberg gut erreichbar zu machen und Möglichkeiten zur wohnortnahen Impfung zu bieten. Bis dahin aber sind Fahrdienstangebote zum Impfzentrum Kyritz ganz im Interesse des Landkreises Prignitz.

Corona-Zahlen im Landkreis sind stabil

Die Entwicklung der Corona-Zahlen im Landkreis hat sich am Montag kaum verändert. Aktuell gibt es kreisweit 312 Personen, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Am Montag kamen zwei neue laborbestätigte Fälle dazu. Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 2114 Corona-Fälle. Davon gelten 1700 als genesen – 44 mehr als noch am Sonntag. Es sind 102 Erkrankte bislang verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis aktuell bei 151,00.

Von Bernd Atzenroth