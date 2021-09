Prignitz: Klares Ergebnis bei MAZ-Wahlumfrage

Kein einziger Direktkandidat um Bundestagswahlkreis 56 hat seinen Wohnsitz im Landkreis Prignitz. Wir wollen wissen, wem die Wähler es am ehesten zutrauen, originäre Prignitzer Interessen im Bundestag zu vertreten. Sie finden sie in der Reihenfolge, wie sie auf dem Wahlzettel stehen. Bitte kreuzen Sie einen Namen an. Die Umfrage läuft bei Freitag, 3. September, um 12 Uhr.