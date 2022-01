Prignitz-Landrat Torsten Uhe tritt nicht wieder an

Perleberg

Der amtierende Prignitzer Landrat Torsten Uhe wird am 8. Mai nicht wieder zur Landratswahl antreten. Das teilte Uhe am Montag mit. „Ich stehe aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung“, ließ er verlauten. Diese Entscheidung habe er nach reiflicher Überlegung getroffen.

Die Erklärung dafür, nicht wieder anzutreten, kommt fast auf den Tag genau 20 Jahre, nachdem Torsten Uhe erstmals in ein öffentliches Amt gewählt worden war: 2002 wurde er zum Zweiten Beigeordneten gewählt, 2010 dann zum Ersten Beigeordneten. In beiden Fällen musste er sich „nur“ einer Wahl im Kreistag stellen. 2014 zog er dann als erster landesweit direkt gewählter Landrat ins Prignitzer Landratsamt ein.

Torsten Uhe: Der Prignitz geht es gut, das erleichtert die Entscheidung

„Diese Ämter ausüben zu dürfen, war und ist für mich eine große Ehre", betont Torsten Uhe. Doch der lange Zeitraum in solchen Ämtern „hat bei mir unweigerlich Spuren hinterlassen“, erklärt er weiter. Daraus erklärt sich auch sein Entschluss, nicht wieder anzutreten: „Dies ist eine Entscheidung für meine Gesundheit“, sagt er.

Der Prignitzer Landrat Torsten Uhe Quelle: Bernd Atzenroth

Uhe sieht sich aber an einem guten Zeitpunkt, um als Chef der Kreisverwaltung abzutreten: „Der Landkreis hat sich sehr gut entwickelt. Das hat mir die Entscheidung leichter gemacht.“ Uhe versicherte außerdem, sich bis zum offiziellen Ende seiner Wahlperiode am 31. Juli „mit ganzem Herzen für den Landkreis einzusetzen“.

Prignitz: Bewerbungen für Landratswahl bis zum 3. März

Für die Neuwahl des Landrats hat sich bislang noch kein Bewerber gemeldet. Einzig Bündnis 90/Die Grünen haben öffentlich angekündigt, jemanden ins Rennen zu schicken, ohne bereits eine Person konkret zu benennen.

Kreiswahlleiterin Annette Löther bittet um schriftliche Einreichung der Wahlvorschläge bis spätestens Donnerstag, 3. März, um 12 Uhr. Wahlvorschläge können laut Brandenburgischem Kommunalwahlgesetz von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Möglich sind auch Wahlvorschläge von Listenvereinigungen. Die Bewerberin oder der Bewerber muss auf einer Versammlung bestimmt worden sein und eine schriftliche Zustimmung erteilt haben.

Über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheidet der Kreiswahlausschuss am 8. März in öffentlicher Sitzung. Gewählt wird dann am 8. Mai. Sollte eine Stichwahl nötig werden, so wird diese am 22. Mai stattfinden. Torsten Uhe hat für die Wahl einen Wunsch: Dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger dann vom Wahlrecht Gebrauch machen.

Von Bernd Atzenroth