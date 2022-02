Am 3. März läuft die Bewerbungsfrist für die Landratswahlen in der Prignitz ab. Bislang gibt es neben den bekannten Kandidaturen von Christian Müller (SPD) und Clemens Wehr (Grüne) keine weiteren Bewerber. ei den anderen Parteien laufen noch die Beratungen.

Wer leitet in den kommenden acht Jahren die Prignitzer Kreisverwaltung? Am 8.Mai steht die Neuwahl des Landrats an. Quelle: Bernd Atzenroth