Prignitz: Maik Tesch und Mario Schulz wollen Landrat werden

Perleberg

Zusätzlich zu den bisherigen zwei Kandidaten für das Amt des Prignitzer Landrats – namentlich Christian Müller und Clemens Wehr – dürfte es noch weitere Bewerber für die Wahl am 8. Mai geben. Kreiswahlleiterin Annette Löther kann von mindestens drei weiteren Interessensbekundungen berichten, von denen eine aber wieder zurückgezogen wurde. Bleiben also zwei mögliche Einzelbewerber, deren Namen Annette Löther noch nicht nennen wollte. Diese hätten sich die Bewerbungsunterlagen schicken lassen.

Die MAZ hat die Namen der Apsiranten trotzdem in Erfahrung gebracht. Einer der möglichen Kandidaten ist Maik Tesch, wie er selbst auf MAZ-Nachfrage bestätigte. Der Perleberger, der eine Zeit lang für die Freien Wähler im Stadtparlament gesessen hatte, will als parteiloser und unabhängiger Bewerber antreten.

Maik Tesch sammelten Unterschriften für seine Bewerbung zum Prignitzer Landrat

Tesch will einen „Strukturwandel in der Prignitz im Landkreis, in der Verwaltung und allgemein“, hat dies aber noch nicht näher ausgeführt. Er ist aber auch noch dabei, die nötigen Unterstützerunterschriften zu sammeln.

Darin dürfte für ihn und andere Kandidaten die Haupthürde liegen: Zwar ist die Zahl der notwendigen Unterschriften wegen der Corona-Beschränkungen auf 46 halbiert worden – es entspricht der Anzahl der Kreistagsmitglieder in der Prignitz – , aber diese 46 Personen müssen ihre Unterschrift persönlich auf einem Formblatt in der jeweils für sie zuständigen Meldestelle abgeben, und zwar bis spätestens Mittwoch, 2. März, um 16 Uhr. Bewerbungsschluss für alle Kandidaturen zur Landtagswahl ist dann am Donnerstag, 3. März, um 12 Uhr.

Prignitz: Auch Mario Schulz will für den Landratsposten kandidieren

Mit den eingegangenen Kandidaturen beschäftigt sich dann am Dienstag, 8. März, um 17 Uhr der Kreiswahlausschuss in öffentlicher Sitzung.

Bei dem zweiten Kandidaten, der noch antreten will, handelt es sich nach anderen Berichten um Mario Schulz, derzeit bei der rechtsextremen Kleinpartei III. Weg aktiv.

Christian Müller und Clemens Wehr treten schon in der Prignitz an

Im übrigen liegt laut Annette Löther bisher nur die komplette Bewerbung von Christian Müller in der Kreiswahlstelle vor. Der Erste Beigeordnete des Landrats wurde von der SPD aufgestellt, wird aber auch von CDU und FDP unterstützt. Die Grünen haben wiederum Clemens Wehr als Kandidaten nominiert, der die kompletten Bewerbungsunterlagen nach eigenen Angaben am Donnerstag einreichen wollte.

Ob es weitere Kandidaten von AfD oder Linken geben wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

Von Bernd Atzenroth