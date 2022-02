Perleberg

Mit 2149 liegt die Inzidenz für den Landkreis Prignitz mit Stand von Freitag um 0 Uhr immer noch über der Marke von 2000. Nur zwei Landkreise im Land wiesen am Freitag höhere Zahlen auf, wie Danuta Schönhardt, für Gesundheit zuständige Geschäftsbereichsleiterin in der Prignitzer Kreisverwaltung, bei der Corona-Pressekonferenz des Landkreises am Freitag erklärte.

Weiterer Anstieg der Corona-Inzidenz für die Prignitz am Wochenende

Angesichts der am Freitag bereits gemeldeten mehr als 300 neuen Fälle, die erst am Samstag in die Statistik eingehen, konnte sie sogar einen weiteren leichten Anstieg voraussagen.

Dennoch bleibt sie weiter ruhig. Denn zum einen glaubt sie, dass auch in der Prignitz bald die Zahlen sinken. Und zum anderen gibt es bei der Auslastung der beiden Kliniken mit Corona-Patienten keine Engpässe. Lediglich zwei der 14 Intensivbetten werden von Covid-19-Patienten belegt sowie 28 der 76 Isolierbetten auf den Normalstationen.

Bei Prignitzer Kindern liegt die Inzidenz fast bei 7000

Hochgetrieben wird die Inzidenz nach wie vor von Kindern und Jugendlichen. Bei den Fünf- bis Neunjährigen liegt die Inzidenz bei 6916, und bei den 15- bis 19-Jährigen sowie den 25- bis 29- Jährigen werden jeweils 3800 erreicht. 331 Schul- und 162 Kita-Kinder haben sich in der vergangenen Woche mit dem Virus infiziert. Vier Einrichtungen der Jugendhilfe sind von Corona-Fällen betroffen.

Jedoch liegen die Werte bei allen Altersgruppen ab 60 Jahren weit unter 1000. In acht Pflegeeinrichtungen wurden zusammen insgesamt 93 Bewohner und 51 Mitarbeiter positiv getestet. Drei der 48 ambulanten Pflegedienste melden Corona-Fälle.

Umgeimpfte Prignitzer infizieren sich 2,5 mal häufiger als Geimpfte

Das Risiko, sich anzustecken, ist weiterhin viel größer, wenn man nicht geimpft ist. Das war auch in der vergangenen Woche so gemeldet. Allerdings hatte sich beim Kreis eine Falschangabe eingeschlichen, nach der die Rechnung nicht aufging. Darauf hatte richtigerweise ein MAZ-Leser hingewiesen.

Jedoch: Die vergangene Woche gemeldete Tendenz lässt sich diese Woche anhand der konkreten und diesmal richtigen Zahlen belegen: Das Risiko unter den derzeit 76 096 Prignitzern, zu erkranken, war in der abgelaufenen Woche für einen Ungeimpften etwa um das 2,5-fache höher als für einen Geimpften.

Danuta Schönhardt führte dazu aus dass von den 53 267 geimpften Prignitzern in der vergangenen Woche 785 als neu mit dem Corona-Virus infiziert gemeldet wurden. Das entspricht 1,47 Prozent aller Geimpften. Von den 22 829 ungeimpften Prignitzern haben sich 852 das Virus eingefangen – also 3,73 Prozent.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht kommt – wenn es keine Versorgungsgefährdung gibt

Danuta Schönhardt machte dann noch ein paar Ausführungen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die jetzt im Land Brandenburg kommt und vom Kreis umzusetzen ist.

Er hat auch die Ermessensentscheidung zu treffen und zu prüfen, ob eine Versorgungsgefährdung besteht, wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht umgesetzt wird. Dies sei in Abstimmung mit den Ärztevereinigungen zu bewerten. Danuta Schönhardt sagt: „Wenn es eine Versorgungsgefährdung gibt, wird es kein Tätigkeits- und Betretungsverbot geben.“ In einem Krankenhaus gefährde dabei der Ausfall jedes einzelnen Bereiches die Versorgung, betonte sie. Für einzelne Praxen gelte dies, wenn ihr Ausfall nicht durch eine andere Praxis im Einzugsbereich kompensiert werden könne.

Allerdings muss der Sachverhalt nach sechs Wochen erneut überprüft werden.

Von Bernd Atzenroth