Perleberg

Unaufhörlich steigen auch in die Prignitz die Corona-Zahlen an. Jetzt hat die Sieben-Tage-Inzidenz die Marke 200 überschritten – nach Meldung vom Donnerstag stieg sie auf einen Wert von 210,3.

37 neue Fälle mit Covid-19 wurden laut Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis verzeichnet.

Um dem Trend entgegenzuwirken und die vierte Welle wirklich brechen zu können, hilft vor allen Dingen eins: Die Zahl der Impfangebote muss deutlich erhöht werden, um auch rechtzeitig den Menschen ihre Booster-Impfung verpassen zu können. An dieser Stelle tut sich jetzt was, wie der Landkreis Prignitz am Donnerstag mitteilte.

Kreiskrankenhaus Prignitz und DRK bieten bald Corona-Impfungen an

Um das Impftempo zu erhöhen, hat nämlich das Land Brandenburg nunmehr auch die Krankenhäuser ermächtigt, sich an den Impfungen beteiligen zu können. Nach heutiger Absprache zwischen dem Landkreis und dem Kreiskrankenhaus Prignitz wird sich das Kreiskrankenhaus ab dem 24. November mit zusätzlichen Impfterminen einbringen. Näheres wird dazu in Kürze durch das Kreiskrankenhaus bekannt gegeben.

Im Landkreis Prignitz beteiligen sich laut kassenärztlicher Vereinigung 44 Arztpraxen an Covid-19-Impfungen. Im Moment ist das seit Schließung des Impfzentrums die einzige Möglichkeit, eine Impfung zu erhalten. Die Arztpraxen sind aber völlig überlastet. Zwar gibt es schon, wie bereits berichtet, ein Zusatzangebot von Kreis und DRK, um sich ohne Terminvereinbarung impfen zu lassen – allerdings bislang nur einmal monatlich eine Stunde. Doch auch der DRK-Kreisverband wird weitere Impftermine über die bereits bekannten hinaus anbieten.

Prignitz schlägt Impfgipfel vor – das Land lädt dazu ein

Zudem haben sich Landrätinnen und Landräte und Oberbürgermeister mit Ministerpräsident Dietmar Woidke am Donnerstag darauf verständigt, dass das Land zu einem Impfgipfel einladen wird. Die Runde folgte dabei laut Kreisverwaltung einem Vorschlag der Prignitz, sich zeitnah mit allen Akteuren wie kassenärztliche Vereinigung, Landeskrankenhausgesellschaft, Landkreise und kreisfreie Städte, Landesregierung sowie kommunale Spitzenverbände zusammenzusetzen.

Seit Ausbruch der Pandemie in der Kalenderwoche 10 des vergangenen Jahres registriert das Prignitzer Gesundheitsamt 3941 positiv getestete Fälle und 165 Verstorbene.

Covid-19: Lage an Prignitzer Schulen und Kitas eskaliert weiter

Vor allem in Schulen und Kitas eskaliert die Lage weiter. In einer Schule in Wittenberge wurden zwei Personen positiv getestet. Insgesamt wurden drei weitere Quarantänen ausgesprochen. Jeweils einen positiven Corona-Test gab es in zwei weiteren Wittenberger Schulen, wobei hier noch nicht feststeht, wie viele Quarantänen verhängt werden müssen.

Auch in einer Schule in Pritzwalk wurde ein positiver Test verzeichnet, weswegen 15 weitere Quarantäne ausgesprochen wurden. Damit nicht genug zwei weitere Pritzwalker Schulen sind von je einem Corona-Fall betroffen – wie viele M;enschen hier in Quarantäne müssen, wird noch ermittelt.

Auch in einer Kita in Pritzwalk wurde eine Person positiv getestet. Insgesamt wurden 35 weitere Quarantänen ausgesprochen.

Betroffen von jeweils einem positiven Corona-Fall sind auch zwei Schulen in Perleberg. Wie schon andernorts, so ist das Gesundheitsamt auch hier noch dabei zu ermitteln, wie viele Menschen in Quarantäne müssen.

Von Bernd Atzenroth