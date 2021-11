Prignitz: Mehr Corona-Tests und mehr Kontrollen

Perleberg

Die Inzidenzzahl für den Landkreis Prignitz stieg am Samstag auf 396,9. Es gab 63 neue Fälle im Kreis. Da ist dringend Handeln geboten.

Die sich verschärfende Corona-Lage erfordert nicht nur mehr Impf-, sondern auch mehr Testangebote für die Bürger. Und auch da gibt es in der Prignitz Bewegung.

Prignitz: Wieder 13 Corona-Teststellen, vier weitere in Planung

An den vom Landkreis ausgewiesenen Corona-Teststellen wird jetzt wieder mehr getestet, seit die Tests nicht mehr kostenpflichtig sind. Das berichtete die Geschäftsbereichsleitern für Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit in der Prignitzer Kreisverwaltung, Danuta Schönhardt.

Abzulesen ist das auch an der wieder wachsenden Zahl von Teststellen in der Prignitz. Von einstmals 25 war diese auf zehn heruntergegangen als die Kostenpflicht in Kraft trat. Jetzt sind es bereits wieder 13, und vier weitere sind laut Danuta Schönhardt in Prüfung.

Testen am Wochenende in Perleberg, Pritzwalk und Wittenberge

Und die Öffnungszeiten werden hochgefahren. So gibt es in Perleberg, Pritzwalk und Wittenberge auch am Wochenende Testangebote. nach Angaben von Danuta Schönhardt wurden an den offiziellen Teststellen bislang insgesamt 71.504 Tests vorgenommen. Davon fielen 115 positiv aus, was einer Quote von 0,16 Prozent entspricht.

Auf Nachfrage erklärte Danuta Schönhardt, dass es auch erste Gespräche mit dem DRK gebe, um auch in Meyenburg wieder eine Teststelle öffnen zu können. Man habe Bereitschaft signalisiert, erklärte Schönhardt.

Einhaltung von 2G und 3G wird in der Prignitz jetzt verstärkt kontrolliert

Mit der Verschärfung der Corona-Bestimmungen steht zudem auch wieder die Frage im Raum, wie gut diese kontrolliert werden können. Dazu gab es laut Danuta Schönhardt am Freitag eine Absprache von Vertretern des Gesundheitsamtes mit Polizei und Kommunen. Ergebnis: „2G und 3G werden in absehbarer Zeit gemeinsam kontrolliert.“

Mitarbeiter des Perleberger Ordnungsamts bei Kontrollen auf dem Wochenmarkt am 28. Januar 2021. Quelle: Bernd Atzenroth

Hintergrund: Die Zuständigkeit für die Kontrollen liegt zwar beim Gesundheitsamt. Dieses wäre aber angesichts seiner vielen Aufgaben derzeit damit vollkommen überfordert. „Darum werden wir im Rahmen von Amtshilfe auf Hilfe von Ordnungsämtern und Polizei zurückgreifen“, sagt die Geschäftsbereichsleiterin. So ist es ja auch bereits in der dritten Corona-Welle mit den Kontrollen gelaufen.

In der nächsten Woche folgen die Abstimmungen, und dann geht es auch schon los. Wobei Schönhardt einräumte: „Wir können nicht alles kontrollieren.“ Aber stichprobenartig und auf Anzeigen hin muss man nun mit den Kontrollen rechnen.

Von Bernd Atzenroth