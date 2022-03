Prignitz: Mehr als 140 Minijobs wegen Corona weggebrochen

Perleberg

Die Zahl an Minijobs in Hotels und Gaststätten in der Prignitz ist während der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen. Mitte vergangenen Jahres zählte das Gastgewerbe im Landkreis 350 Stellen auf 450-Euro-Basis – das sind 140 weniger als zwei Jahre zuvor, ein Minus von 29 Prozent. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hin. Die NGG beruft sich hierbei auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.

Minijobber als Hauptverlierer der Pandemie

„450-Euro-Kräfte zählen zu den Hauptverlierern der Pandemie. Von der Küchenhilfe im Restaurant bis zur Verkäuferin an der Bäckereitheke: Minijobber leben in ständiger Angst, gekündigt zu werden. Dabei haben sie weder Anspruch auf das Arbeitslosen- noch auf das Kurzarbeitergeld“, kritisiert Sebastian Riesner, Geschäftsführer der NGG in Berlin/Brandenburg.

Der Gewerkschafter warnt davor, dass künftig noch mehr Menschen in solche unsicheren Jobs abrutschen könnten und damit zu prekären Bedingungen arbeiten müssten. Nach den Plänen der Koalition sollen Minijobber künftig 520 statt wie bislang 450 Euro im Monat verdienen können – ohne dafür automatisch arbeitslosenversichert zu sein. Den entsprechenden Gesetzentwurf, über den der Bundestag noch im Frühjahr beraten wird, kritisiert die Gewerkschaft NGG scharf. Das verdänge reguläre Arbeitsplätze.

Hoteliers und Wirte beklagen Mitarbeiterverlust

Abhilfe könnten langfristig nur grundlegende Reformen schaffen: Für Minijobs müsse bereits ab dem ersten Euro die Sozialversicherungspflicht gelten. Erst wenn Sozialabgaben, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungsbeiträge gezahlt würden, könnten Beschäftigte wirksam geschützt werden. „In der Prignitz klagen vor allem Hoteliers und Wirte, kein Personal mehr zu finden. Aber Fachleute gewinnt man nicht, indem man kaum abgesicherte Stellen mit wenigen Wochenstunden bietet, sondern reguläre Arbeitsverträge mit Perspektive und sozialem Netz.“

