Prignitz: Neue Fachärzte in Perleberg, Pritzwalk und Wittenberge

Perleberg

Eine Optimierung der fachärztlichen Versorgung in der Prignitz stellten am Mittwoch der Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses, Karsten Krüger, und Patrick Wandel, der Einrichtungsleiter des Gesundheitszentrums Wittenberge, vor. Unter dem Dach des Zentrums befinden sich auch Einrichtungen in Perleberg und Pritzwalk. Mit dabei auch: drei Fachärzte, die jetzt in der Prignitz praktizieren.

Rosalis Klitzing übernimmt Praxis für Psychiatrie in Pritzwalk

Da ist zum einen Rosalis Klitzing, die die Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie in der Pritzwalker Lindenstraße von Karin Rogge übernommen hat. „Auch Seele und Geist sind manchmal auf schwierigen Wegen unterwegs“, sagt Rosalis Klitzing, die aus Schleswig-Holstein kommt, „was wir anbieten, bieten wir auch notfallmäßig an.“

Patienten können sich aber auch einfach einen Termin holen für ein Videogespräch. „Es läuft ganz wunderbar und wird sehr gerne und sehr gut angenommen“, lautet ihre erste Bilanz. Weil es vorher eine neurologische Praxis war, betreut sie viele der früheren Patienten jetzt mit.

Waleed Amin Kotb prktiziert als Urologe in Wittenberge

In Wittenberge wiederum ist es nun Waleed Amin Kotb, der dort für die urologische Praxis verantwortlich ist. Der gebürtige Ägypter hat in Magdeburg studiert, seinen Doktortitel an der Berliner Charité erworben und war dann in verschiedenen Krankenhäusern tätig. Bevor er nun nach Wittenberge kam, hatte er sich in Berlin niedergelassen.

Ein wichtiges Anliegen ist es ihm, fachlichen Rat bei Prostatakrebs anzubieten, zumal es hier neue Methoden und Möglichkeiten zur Behandlung gibt. Auch die Kinderurologie möchte er in Wittenberge etablieren. Abklärung bietet er auch in Sachen Umsetzung des Kinderwunschs an. Kleinere urologische Operationen können hier auch durchgeführt werden. Für urologische Behandlungen braucht man im übrigen keine Überweisung.

Am 1. März ist Kotb in die Praxis von Torsten Katterwe eingetreten. Seit dem 1. Juli hat er die volle Zulassung, während sich Torsten Katterwe nun wieder auf die Chefarztrolle in der Urologie im Krankenhaus konzentriert. Seit dem 1. September ist die Praxis in Wittenberge zudem an die Uniklinik Brandenburg angeschlossen – Hospitanzen von Studenten seien ihm sehr willkommen, sagt Kotb.

Thomas Vitense ist Orthopäde und Unfallchirurg in Perleberg

Schließlich stellte sich Thomas Vitense vor, der zusammen mit Arne Steinhauer am Friedrichhof 2 in Perleberg als Orthopäde und Schmerztherapeut seine Dienste anbietet.

„Arne Steinauer hat uns die Praxis verkauft“, erklärte dazu Patrick Wandel, „er hat noch den vollen Versorgungsauftrag, gibt aber ein Viertel davon ab an Thomas Vitense.“ Der arbeitet ansonsten seit eineinhalb Jahren als Unfallchirurg im Perleberger Kreiskrankenhaus. Er ist in Neuruppin geboren, bei Prenzlau aufgewachsen und hat in der Charité studiert. 2003 erwarb er in Kyritz seinen Facharzt. Einen zweiten Facharzttitel machte er dann in Stendal und Genthin fertig.

In der Prignitz arbeitete er zunächst ein halbes Jahr lang in Groß Pankow, bevor er nach Perleberg wechselte. Arne Steinhauer kennt er bereits seit der gemeinsamen Facharztausbildung in Kyritz. „Wir haben immer gemeinsame Patienten gehabt und eine gemeinsame Linie“, sagt er und ist sich deswegen sicher, dass es eine gute Zusammenarbeit wird. Zu seinem Angebot zählen die stationäre multimodale Schmerztherapie und wirbelsäulennahe Injektionen.

Den Ärzten wird im Versorgungszentrum die Bürokratie abgenommen

Karsten Krüger sagt: „Wir haben den Eindruck, dass Ärzte ganz gerne in medizinischen Versorgungszentren arbeiten.“ Das hat schon allein den Grund, dass ihnen die Bürokratie abgenommen wird.

Zur Geschichte des Gesundheitszentrums meinte er, dass es den Krankenhäusern auferlegt worden sei, auch ambulante Leistungen zu erbringen. In den vergangenen Jahren sei man dazu übergegangen, die ambulante Versorgung zu stabilisieren und zu erweitern. Schließlich bestehe ein großer Bedarf, um die medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten abzudecken.

Patrick Wandel begleitet seit 2018 das Gesundheitszentrum Wittenberge, das an drei Standorten acht Facharztpraxen betreibt. Allein in Wittenberge sind es fünf, in Pritz­walk zwei – neben der Praxis von Rosalis Klitzing auch die Kinderarztpraxis von Susan Kenzler.

Von Bernd Atzenroth