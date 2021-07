Prignitz: Neuer Anlauf für den Regionalplan Wind

Perleberg

Nach der Zustimmung der Regionalversammlung zum neuen Entwurf des Regionalplanes „Windenergienutzung“ am 8. Juni bringt die Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel jetzt das Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit auf den Weg.

Der Regionalplan Wind liegt ab 19. Juli öffentlich aus

Ab dem 19. Juli liegt der Entwurf mitsamt Begründung, Umweltbericht, Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung sowie Übersichtskarten für die Dauer von zwei Monaten in den Kreisverwaltungen von Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz aus. Bis zum 20. Oktober können Stellungnahmen abgegeben werden.

Das Prozedere ist erneut notwendig, da der bereits 2018 eingereichte Regionalplan für die Ausweisung von Windeignungsgebieten im Juni 2019 von der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg abgelehnt wurde. Das brandenburgische Umweltministerium hatte vor zwei Jahren bei vier ausgewiesenen Gebieten Bedenken hinsichtlich des Artenschutzes geäußert.

Diese vier Gebiete sind im aktuellen Entwurf nicht mehr vorhanden, wie Ansgar Kuschel, Geschäftsstellenleiter der Regionalen Planungsgesellschaft, bestätigt. In der Prignitz betrifft das eine Fläche mit der Bezeichnung „Perleberg –Schilde“, auf der bisher noch keine Anlagen errichtet worden waren, die ersatzlos gestrichen wurde. Dargestellt sind nunmehr 30 Eignungsgebiete mit einer Gesamtgröße von rund 8000 Hektar.

Windanlagen müssen mindestens 750 Meter von Siedlungen entfernt stehen

Was bleibt sind die Abstandsregelungen, die wie bisher auf mindestens 750 Meter zu den Siedlungen festgelegt werden. Auf eine durchgehende Festlegung von 1000 Metern Abstand verzichtet die Planungsgemeinschaft mit dem Hinweis, dass ansonsten etliche Windenergieanlagen aus den Eignungsgebieten herausfallen würden.

Für den Bereich zwischen 750 und 1000 Meter wird im Entwurf eine pauschale Höhenbeschränkung von 150 Metern festgelegt. Aktuell stehen 600 der 981 Anlagen im Nordwesten Brandenburgs dichter als 1000 Meter an Siedlungsflächen.

Der Entwurf des aktualisierten Regionalplanes kann in der Kreisverwaltung Prignitz vom 19. Juli bis zum 20. September in Zimmer 244 im Haus Bergstraße 1 in Perleberg zu den Öffnungszeiten eingesehen werden. Der Landkreis bittet um eine Anmeldung unter 03876/713 710.

Im Internet sind die Unterlagen auf der Seite der Planungsgemeinschaft unter www.prignitz-oberhavel.de veröffentlicht.

Von Stephanie Fedders