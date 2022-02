Perleberg

Der neue Corona-Impfstoff Nuvaxovid von Novavax soll auch in der Prignitz verimpft werden. Damit hofft man auch in Brandenburgs Nordwesten, wieder mehr Menschen dazu bewegen zu können, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Denn weiterhin ist das Impfgeschehen rückläufig, trotz einer schwierigen Corona-Lage im Kreis: Denn die Inzidenz stieg am Mittwoch weiter auf 2577,0 und ist jetzt die absolut höchste im Land. Sage und schreibe 630 neue Fälle gingen in die Mittwochsstatistik, zudem ein neuer Todesfall – deren Gesamtzahl beträgt jetzt für Landkreis 221.

Weniger als 200 Corona-Impfungen in Pritzwalk und Wittenberge

Dennoch sank in der vergangenen Woche die Zahl der Impfungen an den kreislichen Impfstellen in Wittenberge und Pritzwalk erstmals unter die Zahl 200, während es in der Woche zuvor noch 216 Impfungen waren.

Deshalb stehen diese beiden Impfstellen jetzt vor dem vorläufigen Aus. Schon am kommenden Samstag, 26. Februar, steht der wahrscheinlich letzte Impftermin in Pritzwalk an. Für Wittenberge steht als nächstes ein Termin noch ein Termin am 5. März an.

Neue zentrale Impfstelle in Perleberg verimpft auch Novavax

Wie bereits berichtet, soll ab Anfang März die geplante zentrale Impfstelle in der Bergstraße in Perleberg ihre Arbeit aufnehmen. Hier bereitet man auch die Impfungen mit dem neuen Impfstoff vor. „Wir werden gesondert Termine für Novavax vergeben“, sagt dazu Johannes Neumann vom DRK Prignitz.

Ist ab März auch Impfstelle: Das Gesundheitsamt in der Bergstraße in Perleberg. Quelle: Bernd Atzenroth

Ob aber Novavax in der Prignitz die Tendenz in Sachen Impfungen dreht, ist noch nicht ausgemacht. Erste Impfdosen sind für jene Beschäftigten gedacht, die ab Mitte März von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen betroffen sind. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, sich impfen zu lassen. Eine erste Abfrage ergab laut Neumann einen Bedarf von 54 Personen. Man werde „bedarfsgerecht bestellen“, sagte er bei der Corona-Schalte des Landkreises am vergangenen Freitag.

Erste Novavax-Lieferung an das Land hat sich verzögert

Brandenburg rechnet mit einer ersten Lieferung von 42 000 Impfdosen, bis Ende März sollen es nach vier Lieferungen dann insgesamt 120 000 sein. Laut Neumann wird der Landkreis in der ersten Runde 250 bis 300 Impfdosen bestellen. „Bei größerer Nachfrage werden wir die Impfstellen in Pritzwalk und Wittenberge für die Impfungen mit dem neuen Impfstoff mit einbeziehen“, so Neumann. Man habe sich jetzt bewusst gegen eine größere Bestellmenge entschieden, weil es sich um die allererste Bestellung handele.

Ohnehin wird es wohl noch ein paar Tage dauern, bis Novavax auch in Prignitzer Oberarme gespritzt werden kann – auf keinen Fall vor kommender Woche, zumal sich auch die Lieferung an das Land verzögert hat.

Kreiskrankenhaus Prignitz führt Impfangebot fort – mit Biontech

Auch das Kreiskrankenhaus Prignitz führt sein Impfangebot fort – geimpft wird hier ausschließlich mit Biontech. Am Mittwoch, 9. März, gibt es für alle Personen ab zwölf Jahren die Möglichkeit, die Erst-, Zweit- oder Drittimpfung zu erhalten.

Für alle Menschen ab 70 Jahren besteht ab sofort die Möglichkeit, die vierte Impfung zu erhalten, jedoch frühestens drei Monate nach der dritten Impfung. Weiter darf zwischen der dritten und vierten Impfung keine Covid-Infektion aufgetreten sein.

Hier wird wieder am 9. März geimpft: Das Ärztehaus in Perleberg. Quelle: Stephanie Fedders

Die Impfungen finden im Veranstaltungsraum des Ärztehauses am Krankenhaus in Perleberg statt. Eine verbindliche Terminvereinbarung ist notwendig.

Interessierte können über ein Terminbuchungsportal auf www.krankenhaus-prignitz.de einen Termin vereinbaren. Rückfragen sind unter 03876/30 56 78 von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr möglich.

Von Bernd Atzenroth