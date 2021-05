Prignitz: Schnelles Internet kommt nur sehr langsam

Perleberg

Der Ausbau des schnellen Internets in der Prignitz bleibt eine zähe Angelegenheit. Seit den ersten Anstrengungen des Landkreises, auf das Förderprogramm des Bundes für den Breitbandausbau zugreifen zu können, sind gut fünf Jahre vergangen. Und es wird weitere Jahre dauern, bis die unterversorgten Gebiete an die neuen Leitungen angeschlossen sind.

Breitbandausbau in der Prignitz wird noch Jahre dauern

Zwar ist es gelungen, für alle elf Städte und Gemeinden die Aufträge zu vergeben, doch das Tempo, mit dem sichtbar vor Ort gearbeitet wird, ist abhängig von den beteiligten Firmen. Derzeit gibt es drei verschiedene Stadien: Planung, Kundenakquise und Ausbau.

Im Gewerbegebiet Falkenhagen waren die Arbeiten vor rund einem Jahr gestartet. Quelle: Stephanie Fedders

Am weitesten ist derzeit die Edis­com-Telekommunikationsgesellschaft aus Potsdam, die den Zuschlag für das Los 1 und somit den östlichen Bereich der Prignitz erhalten hatte. Dazu zählen die Bereiche der Stadt Pritzwalk, der Gemeinden Gumtow und Groß Pankow sowie der Ämter Meyenburg und Putlitz-Berge mit insgesamt 1800 förderfähigen Haushalten.

Mit Stand von Anfang Mai sind bereits 21 Kilometer Trasse gebaut und etwa 210 Hausanschlüsse hergestellt worden, wie die Ediscom auf MAZ-Nachfrage mitgeteilt hat. Der Schwerpunkt lag bislang in Pritz­walk und den Ortsteilen.

Nur die Ediscom baut derzeit rund um Pritzwalk

Im Gewerbegebiet Falkenhagen fand der erste Spatenstich vor einem Jahr statt. Nun sind dort die Tiefbauarbeiten beendet. Aktuell wird das Verlegen der auffälligen, orangefarbenen Kabel im Ortsteil Buchholz sowie in der Kernstadt unter anderem in der Hagenstraße vorbereitet. Als einer der nächsten Schritte soll der Anschluss in Richtung Schönhagener Mühle erfolgen.

„Wir wären gern schon weiter. Aber die Corona-Lockdowns haben zu großen Verzögerungen geführt“, teilte der Ediscom-Geschäftsführer Jörn Schoof mit. Man werde versuchen, die verlorene Zeit wieder aufzuholen.

Derzeit plant die Ediscom, die ersten Kunden im dritten Quartal dieses Jahres freischalten zu können. Bis der Auftrag komplett ausgeführt sein wird, werden aber noch einige Monate vergehen. Im Amt Putlitz-Berge sollen die ersten Leitungen im dritten Quartal 2022 angeschlossen sein, im Amt Meyenburg erst im dritten Quartal des Jahres 2023.

Im Süden und Westen der Prignitz laufen noch die Planungen

Im westlichen Teil der Prignitz und somit in Perleberg, Karstädt und im Amt Lenzen-Elbtalaue, ist die Wemacom Breitbandgesellschaft aus Schwerin derzeit dabei, vor Ort die Modalitäten mit den in Frage kommenden Gebäudeeigentümern zu klären. Bis Ende Mai besteht laut Auskunft der Wemacom die Möglichkeit, den Glasfaser-Hausanschluss zu beantragen.

Danach sollen dann die Bauarbeiten für das 240 Kilometer lange Netz beginnen. Bis Mitte März 2023 will die Wemacom die Anschlüsse für die in Frage kommenden 1450 Haushalte hergestellt haben.

Wenig Neues war von der Telekom zu erfahren, die den Zuschlag für den südlichen Teil des Landkreises mit 1450 förderfähigen Haushalten erhalten hat. Für die Stadt Wittenberge, die Gemeinde Plattenburg und das Amt Bad Wilsnack/Weisen laufe immer noch die Planungsphase.

Den Mitgliedern des Kreisausschusses hatte die Kreisverwaltung auf der Sitzung Ende Februar mitgeteilt, dass dort mit dem Baubeginn voraussichtlich Mitte des Jahres 2022 zu rechnen sei.

Von Stephanie Fedders