Prignitz: Sitzung des Kreistages abgesagt

Perleberg

Es war nur ein Satz unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilungen“, mit dem im Kreisausschuss verkündet wurde, dass es für die Kommunalpolitiker auf Landkreisebene in absehbarer Zeit nichts zu tun gibt: Die nächste Sitzung des Kreistages fällt aus.

Kreistag Prignitz am 11. März fällt aus

Nach Beratung mit den Fraktionsvorsitzenden sei man zu dem Entschluss gekommen, dass die für den 11. März geplante Sitzung nicht stattfinden wird, verkündete Kreistagsvorsitzender und Landtagsabgeordneter Harald Pohle (SPD) auf der Sitzung.

Alle anwesenden Mitglieder, die ja wahrscheinlich an dieser Entscheidungsfindung beteiligt gewesen waren, nahmen es ohne Diskussion hin. Bis auf Michael Ballenthien (CDU), dem einzigen Nicht-Fraktionsvorsitzenden in dem Gremium, der noch mal nachhakte, wie es denn weiter gehen soll.

Christian Müller, Erster Beigeordneter in der Kreisverwaltung, teilte mit, dass man sich bereits nach Alternativen für einen in Frage kommenden Sitzungsort informiert habe – vor dem Hintergrund, dass die Rolandhalle in Perleberg wegen der künftigen Nutzung als Impfzentrum auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung steht.

In Wittenberge gebe es Platz für Sitzungen

Es gebe aber zwei mögliche Tagungsorte in Wittenberge: Die (mit der Rolandhalle baugleiche) Sporthalle des Oberstufenzentrums sowie das Kultur- und Festspielhaus. Letzteres stünde am 11. März zur Verfügung, was dem Landkreis so auch nach einer Anfrage mitgeteilt wurde.

Die nächste turnusmäßige Sitzung des Kreistages ist erst am 10. Juni wieder geplant – das wäre mehr als ein halbes Jahr nach dem letzten Zusammentreffen am 3. Dezember 2020.

Seit Jahresbeginn gibt es auch nur vereinzelt Sitzungen der Fachausschüsse. Mehrfach fand sich im Kalender des Bürgerinformationsportals auf der Internetseite des Landkreises schon der Hinweis: Die geplante Sitzung fällt aus.

Auch viele Fachausschüsse des Landkreises sind abgesagt

Das galt bereits für den Jugendhilfeausschuss im Januar und den Wirtschafts- und Bauausschuss, den Landwirtschafts- und Umweltausschuss sowie den Finanzausschuss im Februar.

Fortsetzung folgt. Schon jetzt ist angekündigt, dass auch die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 15. März ausfällt.

Von Stephanie Fedders