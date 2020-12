Perleberg

Geschlossen oder geöffnet? Die Verwaltungen der Prignitzer Kommunen gehen mit der Anwesenheit zwischen den Feiertagen recht unterschiedlich um. Ein Überblick:

Drei Prignitzer Rathäuser sind gar nicht zu erreichen

Am weitreichendsten sind die Schließzeiten in den Rathäusern in Putlitz und in Groß Pankow: Vom 24. Dezember bis zum 1. Januar bleiben dort die Türen zu. Die Mitarbeiter sind ab Montag, 4. Januar, wieder im Dienst.

Auch die Gemeinde Plattenburg schließt zwischen dem 28. und 31. Dezember. Sie bietet ihren Einwohnern aber in der Woche vor Weihnachten verlängerte Öffnungszeiten an.

Die Amtsverwaltung in Bad Wilsnack ist zwar coronabedingt für den Besucherverkehr derzeit geschlossen, nach telefonischer Vereinbarung können am Dienstag, 29. Dezember, aber Termine während der aktuellen Sprechzeiten vereinbart werden.

Termine sollen vorab vereinbart werden

Auch das Amt Meyenburg bietet am 29. Dezember von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr seine Dienste an. Am Montag, 28., und Dienstag, 29. Dezember, sind auch die Mitarbeiter in der Verwaltung Karstädt zu den Öffnungszeiten anzutreffen. Gleiches gilt für das Amt Lenzen-Elbtalaue, das für Termine um vorherige telefonische Absprache bittet.

Die Verwaltungen der drei Prignitzer Städte sind an den Tagen vom 28. bis zum 30. Dezember besetzt. Sowohl in Pritzwalk als auch in Perleberg und Wittenberge bitten die Behörden darum, Termine vorab telefonisch zu vereinbaren.

In Perleberg öffnet die Stadtinformation am Großen Markt am 28. und am 30. Dezember jeweils von 10 bis 15 Uhr sowie am 29. Dezember von 9 bis 17 Uhr. Die Bibliothek der Kreisstadt bietet am 28. und 29. Dezember jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr ihren Dienst an.

Landkreis schließt für Publikumsverkehr

Das Perleberger Stadtarchiv ist am 28. Dezember von 8 bis 11.30 Uhr und am 29. Dezember von 8 bis 11.30 Uhr sowie von 13 bis 17.30 Uhr erreichbar.

Der Landkreis weist darauf hin, dass der Publikumsverkehr komplett heruntergefahren wurde und dass es verboten ist, die Häuser zu betreten, wenn man keinen Termin hat. Die Mitarbeiter sollen möglichst per E-Mail, Telefon oder auf dem Postweg kontaktiert werden. Am 24. und am 31. Dezember bleibt die Kreisverwaltung geschlossen.

Von Stephanie Fedders