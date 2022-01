Prignitz: Sturm Nadia sorgte für viele Einsätze

Pritzwalk/Perleberg

Mit Macht fegte das Sturmtief Nadia in der Nacht von Samstag zu Sonntag über die Prignitz hinweg. Die Feuerwehren waren kreisweit pausenlos im Einsatz, meist wegen umgefallener Bäume. „Wir hatten ringsum überall Einsätze“, erklärte der stellvertretende Kreisbrandmeister Volker Lehmann gegenüber der MAZ.

Einen der ungewöhnlichsten gab es dabei in Perleberg. Dort hatte sich offenbar in einem Garten ein Trampolin selbstständig und war auf einen Bahnübergang geflogen. Ein weiteres Trampolin wurde in der Stepenitz gesichtet. Mehr ist zu diesen Vorfällen aber noch nicht bekannt. Die Perleberger Feuerwehr hatte auch mit losen Dachteilen zu tun.

Wittenberger Wehr rückte sechsmal sturmbedingt aus

Das Sturmtief sorgte auch für mehrere Einsätze der Feuerwehren der Stadt Wittenberge. Zwischen 21 und 9 Uhr mussten die Wittenberger Einsatzkräfte zu sechs sturmbedingten Einsätzen und einem weiteren Hilfeleistungseinsatz ausrücken.

Ein Baum war umgefallen auf der B 103 bei Pritzwalk - die Feuerwehr musste ausrücken. Quelle: Bernd Atzenroth

In vier Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume in den Wittenberger Ortsteilen sowie einem überörtlichen Einsatz im Amt Bad Wilsnack-Weisen. Zwischen den Sturmeinsätzen unterstützten die Wittenberger Kameraden noch den Rettungsdienst bei einer Tragehilfe. Es waren alle Ortsteilwehren (Wittenberge, Bentwisch und Hinzdorf) der Stadt Wittenberge im Einsatz.

Baum umgefallen: Einsatz in Pritzwalk am Sonntagvormittag

Und es war am Sonntag noch nicht vorbei: Um 9.47 Uhr musste zum Beispiel Pritzwalker Feuerwehr noch einmal ausrücken, um einen umgefallenen Baum von der B103 in Höhe der Heidelbeerplantage zu entfernen. Durch den Sturm sei ein Baum auf einen zweiten gestürzt ließ dazu die Feuerwehr Pritzwalk verlauten. Beide Baumkronen ragten dann in den Straßenbereich der B103 in Höhe des Sommersberges bei Pritzwalk.

Die Polizei sicherte den Bereich bei Eintreffen der Feuerwehr Pritzwalk bereits ab. Ein Kamerad schnitt die Baumkronen mit einer Motorkettensäge soweit zurück, dass der Verkehr nicht weiter behindert wird.

Die Perleberger Feuerwehr war ebenfalls voll ausgelastet. Sie hatte allein bis zum Sonntagvormittag bereits acht Einsätze.

Die Wettervorhersagen erwiesen sich dabei als zuverlässig. Schon ab Samstagmittag wurde es bei ständigem Sprühregen immer windiger. Die Menschen hatten sich zum Glück aufgrund der vielen Warnungen auf die Situation eingestellt, und so waren spätestens am frühen Abend die Straßen leer. Dies war auch die Zeit, in der der eigentliche Sturm und die ersten Einsätze begannen. Der überregionale Bahnverkehr war zu dieser Zeit auch auf der Linie Hamburg-Berlin ausgesetzt. Allerdings fuhren zum Teil noch die Regionalbahnen.

Sturmtief Nadja sorgt für Stromausfall in der Prignitz

Das Sturmtief zeitigte zunächst in einer Linie von Karstädt über Perleberg und Gumtow seine Folgen, unter anderem mit einem Stromausfall, der nach MAZ-Informationen die Perleberger Ortsteile Sükow und Dergenthin, aber auch Weisen und Breese betraf. Grund dafür war nach Angaben des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Volker Lehmann offenbar eine beschädigte Freilandleitung.

Aus dem Osten des Kreises etwa aus Schönhagen wurden partiell auch Ausfälle bei den Internet- und Mobilfunkverbindungen gemeldet.

Zu Schaden kam auch durch einen heruntergefallenen Ast ein Feuerwehrauto, Personen wurden aber nicht verletzt.

Prignitzer Polizei hatte neun Sturmeinsätze

Auch die Prignitzer Polizei hat in der Sturmnacht Einiges zu tun und neun witterungsbedingte Einsätze vor allem aufgrund entwurzelter Bäume und abgebrochener Äste, die zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr führten. Im Stadtgebiet Wittenberge kippte zudem ein Verkehrszeichen um.

Dank des Einsatzes der Feuerwehr wurden die Gefahrenstellen unverzüglich nach Bekanntwerden beseitigt.

Auf der L10 zwischen Quitzöbel und Nitzow entwurzelte der Sturm einen unmittelbar neben der Fahrbahn stehenden Baum. Durch das Wurzelwerk wurde die L10 auf einer Breite von etwa 1,50 Meter aufgerissen und es entstand teilweise ein Hohlraum unter der Fahrbahn. Aufgrund der entstandenen Gefahr für den Straßenverkehr musste die L10 in diesem Bereich vorübergehend durch die Polizei für den Straßenverkehr gesperrt werden. Der zuständige Straßenbaulastträger wurde darüber in Kenntnis gesetzt, um weitere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit zu veranlassen.

Personenschaden wurde im gesamten Einsatzzeitraum nicht bekannt.

