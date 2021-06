Prignitzer Apotheken stellen digitalen Impfpass aus

Es ist soweit: Seit Montag können sich vollständig Geimpfte in Prignitzer Apotheken einen digitalen Impfpass ausstellen lassen. Die Nachfrage ist groß. Das müssen Kunden jetzt wissen.

Nicht nur in Lilli Amelungs Prignitz-Apotheke in Meyenburg kann man sich nun die Daten aus dem gelben Heft in einen digitalen Impfpass übertragen lassen. Quelle: Bernd Atzenroth