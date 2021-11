Prignitzer Grüne für zügige Aufnahme von Flüchtlingen

Perleberg

Wegen des Flüchtlingsdramas an der belarussisch-polnischen Grenze haben die Prignitzer Grünen an Landrat Torsten Uhe appelliert, sich für eine zügige Aufnahme von Flüchtlingen im Landkreis Prignitz einzusetzen. „Angesichts der Dramatik, die sich aktuell zwischen den Grenzen von Belarus und Polen, inzwischen auch an der deutsch-polnischen Grenze zeigt, halten wir es für zwingend notwendig, in der Prignitz aktiv zu werden“, schreiben die Grünen in einem offenen Brief an Uhe, den für den Kreisvorstand Claudia Weise unterzeichnet hat.

Grüne: Prignitz soll von selbst Unterstützung anbieten

Ausgangspunkt für den Brief war eine Anfrage der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen zur aktuellen Aufnahmesituation Geflüchteter. In der Antwort hatte die zuständige Geschäftsbereichsleiterin Danuta Schönhardt erklärt, dass das Aufnahmesoll für die Landkreise erhöht worden sei, für die Prignitz von 35 auf 115 Personen. Da der Landkreis Prignitz bereits 54 Personen aufgenommen hat, verbleibt für das Jahr 2021 noch ein Soll von 61 Personen.

„Wir sehen aber auch eine Möglichkeit aktiver Hilfe darin, dass der Landkreis Prignitz nicht erst auf die Zuweisung der im Antwortschreiben benannten 61 Menschen wartet, sondern ein Zeichen der Solidarität und der Humanität sendet und auch der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt von selbst Unterstützung anbietet“, heißt es in dem Brief weiter. Die Prignitz habe bewiesen, dass es neben engagierten Kommunen auch zahlreiche Angebote und Flüchtlingshilfen gibt.

Uhe: Prignitz kann das Aufnahmesoll erfüllen

Auch Landrat Uhe sieht die Entwicklung an der Grenze zwischen Belarus und Polen mit großer Sorge, wie er gegenüber der MAZ als Reaktion auf den Brief verlauten ließ. Deshalb werde der Landkreis keine Abstriche an seiner Verantwortung für die Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern zulassen und sich aktiv einbringen.

Uhe: „Das Land wird laufend und aktuell über unsere freien Kapazitäten für die Unterbringung informiert. Der Landkreis kann alle zahlenmäßig vom Land vorgegebenen Aufnahmemöglichkeiten für dieses Jahr tatsächlich vorhalten und anbieten.“

Eine Prognose und ein Aufnahmesoll für 2022 seitens des Landes liegen laut Torsten Uhe noch nicht vor. Die tatsächliche Zuweisung erfolge über einen entsprechenden Schlüssel durch das Land. Das Thema spielte auch bei der Beratung des Landrates mit den Hauptverwaltungsbeamten in der vergangenen Woche eine Rolle.

Von Bernd Atzenroth