Perleberg

Die beiden Impfstellen in Pritzwalk und Wittenberge werden immer weniger genutzt, und das so wenig, dass sie bald nicht mehr den Wirtschaftlichkeitskriterien des Landes entsprechen dürften. Noch in diesem Monat gibt es nach Angaben von Marcus Bethmann, der beim Landkreis Prignitz für die Impflogistik zuständig ist, einen Austausch zwischen Vertretern des Landkreises und des Ministeriums in Potsdam darüber.

Corona-Impfungen am Gesundheitsamt in Perleberg

Unterdessen gibt es Überlegungen beim Landkreis, ab März eine eigene Impfstelle in der Bergstraße in Perleberg anstelle der beiden Standorte Pritzwalk und Wittenberge anzubieten, falls diese nicht aufrechterhalten werden können. Entsprechend des Bedarfs würden dann in Perleberg am Gesundheitsamt Impfungen an bestimmten Tagen und zu festen Zeiten angeboten.

Marcus Bethmann: „Wir gehen davon aus, dass die Impfstellen in Pritzwalk und Wittenberge in Standby-Modus fallen und wir die entsprechende Nachfrage in Perleberg decken dürfen.“

Die Entwicklung ist jedenfalls eindeutig: In der vergangenen Woche sind die Zahlen an verabreichten Impfungen in den beiden vom Landkreis Prignitz und vom DRK Prignitz betriebenen Einrichtungen weiter deutlich gesunken. Waren es in Kalenderwoche vier noch 474 Impfungen an beiden Standorten, so kam man am Ende der vergangenen Woche nur auf rund 320 Impfungen und lediglich 73 davon am Standort in Pritzwalk.

In dieser Woche noch Impftermine in Pritzwalk und Wittenberge

Zunächst aber werden die Angebote im Pritzwalker Jugendfreizeitzentrum Nord sowie im altes Kaufhaus in der Bahnstraße von Wittenberge weiter aufrechterhalten. Und es gibt Terminangebote für die laufende Woche.

In Wittenberge werden Termine für den 9. und 10. Februar angeboten. In Pritzwalk bestehen Impfmöglichkeiten am 11. und 12. Februar. Hier können Kurzentschlossene auch ohne vorherige Anmeldung vorbeischauen. Um Wartezeiten zu vermeiden, steht auf der Website des Landkreises ein Buchungsportal zur Verfügung.

Wer nicht die Gelegenheit hat, dieses zu nutzen, kann sich an die Impf-Hotline 03876/71 38 13 zur Buchung eines Termins wenden. Marcus Bethmann: „Wir würden uns freuen, wenn die Bürger das in Anspruch nehmen.“

Seit November vergangenen Jahres haben Landkreis und DRK nach Angaben von Johannes Neumann vom DRK mit ihren Impfangeboten insgesamt 11.107 Impfungen verabreicht. Darunter waren 883 Erst-, 952 Zweit- und 9.266 Booster-Impfungen.

Von Bernd Atzenroth