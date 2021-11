Pritzwalk: 200 Euro vom #betterfriday für Sterntaler

Pritzwalk

Die ersten Sterntaler für diesjährige MAZ-Sterntaler-Aktion in der Prignitz sind bereits eingesammelt. „Wir haben fleißig Geld gesammelt und noch ein bisschen aufgerundet“, berichtet Lukas Anskat vom #betterfriday bei Stil Männermode in Pritz­walk am Freitag. Da kam dann die hübsche Summe von 200 Euro zusammen.

„Natürlich haben die Leute auch noch was ins Sammelschwein gesteckt“, berichtet er weiter. Doch wie viel dort bereits drinsteckt, werden wir erst erfahren, wenn das Schwein geschlachtet wird. Und das ist ja noch etwas hin.

Spenden für vier gute Zwecke in der Prignitz

Die MAZ-Aktion Sterntaler Prignitz gibt es schon seit sieben Jahren. Immer zur Weihnachtszeit sammelt die MAZ-Lokalredaktion Spenden für Bedürftige im Landkreis Prignitz.

In diesem Jahr sammeln wir für vier folgende Projekte: 1. Weihnachtsgeschenke für Kinder der Prignitzer Tafeln.2. Kuschelige Unterkünfte für Fundtiere bei der Katzenhilfe Prignitz.3. Das Pritzwalker Ekidz, das mit neuem Konzept weiter auf Unterstützung angewiesen ist.4. Das Projekt „Smarte Prignitzer/Smarte Alltagshelfer“ der Volkssolidarität.

Partner für MAZ-Sterntaler: die Volkssolidarität Prignitz-Ruppin

Partner der Hilfsaktion ist die Volkssolidarität Prignitz-Ruppin, die auch das Spendenkonto führt. Spenden können Sie, liebe Leser, auf das Konto der Volkssolidarität bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, IBAN DE69 1605 0202 1001 0106 94. Stichwort: Sterntaler Prignitz 2021.

Unterstützen auch Sie uns, liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über jede Spende!

Von Bernd Atzenroth