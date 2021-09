Pritzwalk: IHK lud zum Wirtschaftsempfang ein

Pritzwalk

Es ist schon eine steile These, aber nach dem Herbstleuchten vor einer Woche und dem Wirtschaftsempfang des Regionalcenters Prignitz der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam am Donnerstag könnte man sie fast für glaubhaft halten: „In Pritzwalk scheint immer die Sonne und in der Prignitz ohnehin“, meinte der Pritzwalker Bürgermeister Ronald Thiel in seiner Ansprache auf dem Hof der Alten Mälzerei, wohin das IHK Regionalcenter eingeladen hatte.

Bangen vor der Bundestagswahl

Das Wetter kam den Organisatoren entgegen, denn aufgrund von Corona hatte man von vorneherein alles etwas kleiner angelegt, und alles lief strikt nach Vorschrift. Der Empfang war auf 100 Besucher beschränkt, 80 hatten sich angemeldet, wie René Georgius vom IHK Regionalcenter erklärte.

René Georgius vom IHK Regionalcenter Prignitz hatte den Empfang organisiert. Quelle: Bernd Atzenroth

„Ich bin glücklich, dass wir uns heute von Angesicht zu Angesicht treffen können“, sagte denn auch bei seiner Begrüßung Peter Heydenbluth, der Präsident der IHK Potsdam, „nichts geht über die persönliche Begegnung.“ Doch in Heydenbluths Äußerungen wurde auch klar: Es ist nicht alles eitel Sonnenschein. Denn die Corona-Krise hat auch der einheimischen Wirtschaft sehr zugesetzt. Auch schaut man bei der IHK gebannt auf den Ausgang der Bundestagswahl.

„Einen weiteren Corona-Lockdown darf es nicht geben“

„Unsere wichtigste Forderung: Einen weiteren Lockdown darf es nicht geben.“ Die Wirtschaft habe gezeigt, dass sie mit der Situation umgehen könne.

Dann kann der Blick in die Zukunft aus seiner Sicht optimistisch ausfallen. Schließlich gehöre das ganze von der IHK Potsdam betreute Gebiet zu den Aufsteigerregionen in Deutschland. Als einen Vorteil sieht er auch die absehbar steigende Nachfrage nach Wasserstoff an und verwies auf die Power-to-gas-Anlage in Falkenhagen. Voraussetzungen für eine Fortsetzung dieser Entwicklung: „Die A14 muss schnellstmöglich kommen, die Versorgung mit schnellem Internet muss gesichert sein und es muss eine erhöhte ICE-Taktung mit Halt in Wittenberge geben.“

Ein Lob hatte für die Prignitzer Wirtschaft und ihre ausgeprägte Bereitschaft, selbst auszubilden. „In diesem Jahr wurden fast 30 Prozent mehr Ausbildungsverträge abgeschlossen“, freute er sich. Auf 167 Angebote kommen in der Prignitz derzeit 100 Bewerber. An junge Leute gerichtet meinte er: „Startet Eure Berufskarriere in der Prignitz!“

Pritzwalks Bürgermeister: Forderungen an Land und Kreis

Thiel wiederum sieht auch noch Potenzial, wie sich die Restwolken am Prignitzer Himmel vertreiben lassen. Er möchte, dass die Prignitz bei allen Aktivitäten für die Lausitz auch beim Land noch im Fokus bleibt.

Dem Landkreis Prignitz schrieb er ins Stammbuch: „Wir brauchen eine intensivere kreisliche Begleitung im Gewerbepark Prignitz.“ Der Bürgermeister berichtete auch davon, dass man mit der Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz darüber diskutiert habe, wie man dem Gewerbepark einen grünen Anstrich geben könne.

Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel hielt beim IHK-Empfang in Pritzwalk eine kleine Ansprache. Quelle: Bernd Atzenroth

Ronald Thiel wünscht sich zudem beim Ausbau der B107 und B189 voranzukommen, das Radwegenetz zu ergänzen und den RE6 auszubauen.

Danach gab René Georgius das Buffet frei. Was folgte, war eine lockere Runde vielen Gesprächen. Die Sonne schien an diesem Abend noch bis zur Dämmerung weiter.

Von Bernd Atzenroth