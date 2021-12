Pritzwalk: Lichterfahrt mit geschmückten Treckern

Pritzwalk

„Ein wenig Licht ins Dunkel und ein Strahlen in die Augen derjenigen zu bringen , die uns sehen“ – das ist laut Inga Veurman das Hauptanliegen einer ungewöhnlichen Aktion am kommenden Samstag: Eine Gruppe von Landwirten eine Rundfahrt durch Pritzwalk und einige angrenzende Dörfer mit weihnachtlich leuchtenden Traktoren. „Im Vorfeld haben wir privat Spenden gesammelt, um Senioren-und Kindereinrichtungen, die auf unserem Weg lagen, zu beschenken“, erklärt dazu Inga Veurman.

Festlich geschmückte Traktoren sollen Hoffnung verbreiten

Die Lichterfahrt ist bereits die zweite ihrer Art. Sie beginnt am Samstag, 4. Dezember, gegen 16.30 Uhr in Pritzwalk. Die Tour führt in diesem Jahr über Mesendorf, Lindenberg, Vettin, Kehrberg, Seefeld, Groß Woltersdorf, Groß Pankow und Kuhsdorf.

Die etwa zehn festlich geschmückten Traktoren sollen „einen Funken Hoffnung in dieser dunklen Zeit zu verbreiten“. Unterwegs werden die Traktoren an sieben Stellen anhalten und etwa 120 Personen aus Senioren- oder Kindereinrichtungen beschenken – möglich ist dies dank vieler kleiner und großer Spender.

Neuauflage nach gelungener Premiere im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr gab es schon eine solche Rundfahrt. Sie kam so gut an, dass man sie jetzt gerne wiederholt.

Zumal die Situation kaum anders ist: „Da es auch in diesem Jahr wieder mit gemütlichem Beisammensein, Weihnachtsmärkten und anderem wohl traurig aussieht, haben wir uns wieder zusammengefunden“, erklärt Inga Veurman, die für die nicht organisierte Gruppe von Landwirten aus der Region spricht.

Von Bernd Atzenroth