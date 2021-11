Das Impfen nimmt in der Prignitz jetzt wieder auf Fahrt, was sich auch an vielen neuen Angeboten zeigt. Jetzt wird das Jugendfreizeitzentrum Nord in Pritzwalk ab dem 7. Dezember zur Impfstelle. Bei der wöchentlichen Corona-Schalte des Landkreises gab es noch viele weitere interessante Infos.