Putlitz: Anwohner empört über Photovoltaik-Pläne am Stadtrand

Putlitz

Mehr als ein Jahr ist vergangen, seitdem die Stadtverordneten aus Putlitz den Weg frei gemacht haben für ein Photovoltaik-Projekt am Ortsausgang in Richtung Pritzwalk. Die wenigen kritischen Stimmen verhallten damals bei der Abstimmung am 5. Mai 2020. Dafür ist die Empörung jetzt umso größer.

Putlitz: An der Pritzwalker Straße sollen Photovoltaik-Anlagen gebaut werden

Sven Schönhardt und Bernd Krause nutzten die Einwohnerfragestunde und meldeten sich als Anwohner der Pritzwalker Straße am Donnerstag auf der Sitzung der Stadtverordneten zu Wort. Tenor: Wie konnten die Kommunalpolitiker der Beschlussvorlage für einen „Solarpark Putlitz nördlich der L 111“ zustimmen, obwohl die Betroffenen nichts davon wussten?

„Ist mit allen Anliegern gesprochen worden?“, fragte Sven Schönhardt in die Runde und ergänzte: „Wir sind nicht informiert worden.“ Für Bernd Krause ist die Pritzwalker Straße das Eingangstor zur ältesten Stadt in der Prignitz und ausgerechnet „den Ortseingang pflastern wir zu mit Photovoltaik“.

Der Blick auf die Pläne des Investors, der rund acht Hektar auf dem Grundstück zwischen der Landesstraße und dem Mertensdorfer Weg für die Energiegewinnung nutzen will, scheint auch bei den Stadtvertretern nicht mehr ganz so ungetrübt zu sein wie noch vor einem Jahr, als lediglich Andre Michaelis und Wolfgang Thätner (beide Freie Wähler) im Sinne der Anwohner argumentierten.

Putlitz: Bürgermeister Udo Burzyk distanziert sich von den Plänen

Mittlerweile distanziert sich auch Bürgermeister Udo Burzyk von dem Vorhaben und sprach davon, belogen worden zu sein. „Man hat uns gesagt, mit allen gesprochen zu haben“, gab Burzyk zu und gestand: „Wir waren zu blauäugig.“

So sei der Beschluss nicht haltbar, wenn er auf Lügen basiert, entgegnete Sven Schönhardt und forderte die Stadtverordneten auf, die Entscheidung zurück zu nehmen. Doch das steht nicht zur Debatte.

Die Stadtverordneten haben über die nächsten Schritte schon abgestimmt

Stattdessen ist jetzt die öffentliche Auslegung der Unterlagen vorgesehen. Die für den Bau der Anlagen notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes haben die Stadtverordneten bereits am 15. April beschlossen.

Um „die Kuh vom Eis zu bringen“, wie Andre Michaelis es nannte, sollten die Stadtverordneten im Zuge der Veröffentlichung des Planentwurfes noch einmal über das Projekt diskutieren. Bereits im August ist die nächste Sitzung geplant.

Von Stephanie Fedders