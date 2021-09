Wer die Direktkandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis 56 kennenlernen möchte, kann dies bei einer Runde am Donnerstag, 2. September, ab 19 Uhr in Putlitz – vielleicht auch, um sich ein Bild zu machen, wer von ihnen gut für die Prignitz ist – und an unserer Wahlumfrage dazu teilnehmen.