Putlitz: Sanierung der Grundschule muss warten

Putlitz

Dass die Grundschule in Putlitz saniert werden muss, darüber sind sich die Verwaltung und die Stadtverordneten einig. Strittig ist aber die Frage, was gemacht werden muss. Und diese Frage soll erst beantwortet werden, bevor Anträge auf Fördergelder gestellt werden.

Putlitz: Die Grundschule muss saniert werden

Diese Entscheidung trafen die Stadtverordneten und verweigerten einer Beschlussvorlage aus dem Bauamt ihre Zustimmung. Als zu unkonkret empfand die Fraktion „Bürger für Stadt und Land“ (BSL) die Informationen zu den geplanten Maßnahmen.

„Wir fühlen uns nicht in der Lage, darüber jetzt zu entscheiden“, begründete Stadtverordnete Dorén Schmidt den Antrag auf Vertagung. Zunächst müsse ermittelt werden, in welchem Zustand sich das mehr als 50 Jahre alte Gebäude befindet.

Um den gesamten Sanierungsbedarf festzustellen, soll die Verwaltung einen Fachmann beauftragen, der zeitnah Maßnahmen vorschlägt und die Kosten dafür ermittelt. Wie hoch die sein könnten, darüber wurden die Stadtverordneten noch gar nicht informiert.

Kritik der Putlitzer Stadtverordneten: Für die Sanierung liegen keine Zahlen vor

„Diese Vorlage wird uns übergebügelt. Es stehen noch nicht einmal Zahlen drin. Die Schule ist das wichtigste, was wir haben und wir machen nur Flickschusterei“, kritisierte BSL-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Hampe, der schon auf der konstituierenden Sitzung der Stadtverordneten ein Konzept zur Sanierung der Schule gefordert hat und bis heute darauf wartet.

Unterstützung für den Antrag der BSL, dem am Ende alle Stadtverordneten zustimmten, kam von André Michaelis (Freie Wähler), der die „Idee nachvollziehbar“ fand, dass erst einmal alle möglichen Maßnahmen vorgelegt werden.

Der Ortsvorsteher aus Telschow-Weitgendorf verwies auf die Sanierung des Gebäudes in der Ernst-Thälmann-Straße 14 in Putlitz. Zunächst hätten alle gedacht, die Bausubstanz sei in Ordnung. Jetzt stehe aber fest, dass das Projekt teurer als geplant wird.

Die Kostenexplosion in Breese ist ein mahnendes Beispiel für die Stadtverordneten in Putlitz

Dorén Schmidt hatte ein weiteres Beispiel aus der Prignitz parat, dass bei einigen Putlitzer Stadtverordneten die Alarmglocken schrillen ließ: Die Kostenexplosion bei der Sanierung der Grundschule in Breese. Um die zusätzlich anfallenden Ausgaben zu decken, müssen dort die Gemeindevertreter einen Nachtragshaushalt beschließen (die MAZ berichtete).

„Unsere Schule ist auch in dem Alter. Wer weiß, was noch alles im Argen liegt“, gab Schmidt zu Bedenken. Die Verwaltung hatte in der Vorlage einige Vorhaben genannt, die für eine Sanierung in Frage kämen. Dazu zählen die Sanierung der Fenster in den Klassenräumen sowie der Ver- und Entsorgungsleitungen, Schallschutz und ein neuer Fußboden für die Sporthalle.

Die finanzielle Unterstützung soll von der Investitionsbank des Landes Brandenburg kommen. Dort gibt es das Kommunale Infrastrukturprogramm, auf das Städte und Gemeinden zugreifen können.

Gemacht hat das bereits die Gemeinde Groß Pankow. Deren Antrag für die umfangreiche Sanierung der Grundschule liegt seit Juni in Potsdam. Wann endlich mit den Arbeiten begonnen werden kann, steht noch nicht fest. Bislang gebe es kein entsprechendes Signal, sagte Bürgermeister Marco Radloff auf MAZ-Nachfrage. Den notwendigen Eigenanteil hält die Gemeinde bereits seit zwei Jahren bereit.

Von Stephanie Fedders