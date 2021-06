Putlitzer Entscheidungen zu PV-Anlagen: Es gibt keinen Zeitdruck

Die Stadt Putlitz hat bereits Photovoltaik-Vorhaben auf den Weg gebracht, will aber frühestens im August über das Thema diskutieren. Dabei besteht für Entscheidungen gar kein Zeitdruck, erklärt MAZ-Redakteurin Stephanie Fedders.

Der Betreiber der Biogasanlage in Putlitz will in der Nachbarschaft PV-Anlagen bauen lassen. Quelle: Stephanie Fedders