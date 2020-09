Repowering: Bei Halenbeck werden zwölf Windräder ersetzt

Halenbeck

Seit 25 Jahren schon ist die Firma Windstrom aus dem niedersächsischen Edemissen in der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf (Amt Meyenburg) aktiv. Projektentwickler Dirk Goedecke meinte, das Unternehmen sei in Halenbeck quasi gegründet worden. Die allerersten Windkrafträder in der Prignitz entstanden hier – wer erinnert sich nicht an die kleinen Anlagen, die damals noch fast niedlich aussahen? „Es waren die ersten in der Prignitz und auch die ersten für unsere Firma“, erklärt Goedecke.

Die Windkraft-Pioniere von Halenbeck

Mittlerweile stehen die drei Windräder auf Gittern nicht mehr. Dafür gibt es einen großen Windpark zwischen Warnsdorf und Halenbeck, an dem derzeit im Zuge des Repowering zwölf Riesen ersetzt werden. „Zwölf Anlagen vom Typ NEG Mikon wurden zurückgebaut. Jetzt kommen dort Anlagen von Vestas vom Typ V126 hin“, sagt Goedecke.

Zwei weitere alte Windmühlen vom Typ NEG Mikon bleiben zunächst noch stehen, sollen aber in absehbarer Zeit auch zurückgebaut werden, und das ersatzlos. Zudem befinden sich auf dem Gelände zwei weitere Altanlagen vom Typ Enercon E40. Eine davon betreibt Windstrom, die andere die Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf – laut Goedecke eine ziemlich einmalige Angelegenheit und so heute nur noch schwer möglich.

Windstrom und UKA Cottbus agieren gemeinsam

Beim Repowering agiert Windstrom zusammen mit der Firma UKA aus Cottbus. Vertreter beider Firmen waren am Montag in Brügge, um dort gemeinsam Spendengelder für die Brügger Kirchenorgel zu übergeben. Dabei gaben sie Auskunft über das Repowering.

Windstrom sei teilweise auch Grundstückseigentümer, während UKA die Bauarbeiten ausführe, sagt Goedecke: „Wir sind vom Betreiber der Altanlagen mit dem Repowering beauftragt worden.“

Neue Anlagen mit einer Nabenhöhe von 137 Metern

Henning George, Projektgruppenleiter von UKA, erklärt es wiederum so: „Es ist ein altes Projekt von Windstrom, das wir übernommen haben und zu Ende führen.“ Die zwölf alten Anlagen seien bereits völlig abgerissen, die neuen können gebaut werden. „Die Fundamente sind fertig, wir warten auf die Anlieferung. Wir rechnen damit, dass die ersten Anlagen Ende des Jahres in Betrieb gehen“, so George.

Die Nabenhöhe der neuen Windräder beträgt laut Projektmanagerin Stephanie Deleroi von UKA 137 Meter gegenüber zuvor 100 Meter. Laut George sind dies „für heutige Verhältnisse eher kleinere Anlagen“. Aber insgesamt erreichen sie dann in der Flügelspitze doch die Höhe von 200 Metern. Und vor allem sind sie wesentlich leistungsstärker.

Rotes Leuchten nur noch im Ausnahmefall

Und: „Es wird eine technische Einrichtung geben, die dafür sorgt, dass die Technik nachts nicht mehr leuchten, es sei denn, Flugzeuge nähern sich im Tiefflug.“ Dies sei auch eine Bedingung des Amtes Meyenburg gewesen, um die Maßnahme genehmigt zu bekommen. „Für uns ist das der erste Park, der so gebaut wird“, sagt Goedecke.

Wie das ganz genau gemacht wird, wird noch geklärt. Denn es gibt unterschiedliche Techniken. Eine Möglichkeit besteht laut George im Bau eines kleinen Funkturms – einer Art Bewegungsmelder für Flugobjekte. In jedem Fall bedeutet das, dass die rote Leuchten nur angehen, wenn sich ein Flugobjekt in einem bestimmten Umkreis befindet. „In der Praxis heißt das: Es bleibt fast durchgehend dunkel“, sagt Stephanie Deleroi.

Ausgleichsmaßnahmen in Warnsdorf

Goedecke erklärte dann, dass im Zuge von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ein ebenerdiges Gebäude in Warnsdorf weggenommen worden sei. Die frei gewordene Fläche soll aber wieder genutzt werden. „Auf diesem Bereich möchte die Gemeinde einen Unterstand für Aktivitäten errichten“, erklärte George, „wir haben Hilfe zugesagt.“

Goedecke kündigte an, dass in Warnsdorf mit Unterstützung seiner Firma eine Streuobstwiese angelegt werden solle: „Der Grundeigentümer hat den Wunsch, alte deutsche Obstsorten zu verwenden.“ Und das auf einer Fläche von insgesamt etwa zwei Hektar.

Es ist nicht die erste Streuobstwiese, an deren Entstehung die Windkraftfirmen beteiligt sind. „Wir haben schon eine Streuobstwiese in Brügge errichtet“, sagt Dirk Goedecke. Auch diese sei 2,2 Hektar groß, und man habe einen Ortsansässigen beauftragt, die Fläche zu pflegen. Sein ausdrücklicher Dank ging an Ulrich Kieback. Auch betonte er sein Einvernehmen mit der Gemeinde und der Gemeindevertretung.

Deleroi meinte, dass es mit der aktuellen Maßnahme ähnlich laufen werde.

Von Bernd Atzenroth