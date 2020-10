Perleberg

Was sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet hat, ist jetzt eingetreten: Der Landkreis Prignitz wird zum Corona-Risikogebiet. Grundlage für die neue Einstufung ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Donnerstag bei 60,40 lag und eine weitere Verschärfung der Maßnahmen vorsieht.

Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 60,4 in der Prignitz

Aufgrund der jüngsten Entwicklung bei den Fällen war es nur eine Frage der Zeit, bis der Landkreis die nächste Messlatte reißt. Nach wie vor treffen täglich neue positive Testergebnisse im Gesundheitsamt ein. Aktuell gelten 68 Personen als infiziert. Zwölf Neuerkrankungen sind binnen 24 Stunden dazugekommen.

Ein gegenläufiger Trend ist derzeit nicht in Sicht – auch wenn Landrat Torsten Uhe am Donnerstag den Wunsch äußerte, „möglichst schnell wieder von diesen Zahlen herunter zu kommen“. Dafür ist das Geschehen immer noch sehr diffus, die Fälle auf alle elf Städte und Gemeinden verteilt.

„Wir haben nach wie vor keine Schwerpunkte“, sagte Danuta Schönhardt, Leiterin des Bereiches Gesundheit und Soziales beim Landkreis. Daher liegt der Fokus zunehmend auf der Kontaktverfolgung durch die Behörde, um die Personen ausfindig zu machen, die sich bei positiv Getesteten angesteckt haben könnten.

Bundeswehr unterstützt Prignitzer Gesundheitsamt

Die Stammbesetzung des Gesundheitsamtes ist dafür bereits aufgestockt worden. Sechs Personen wurden neu eingestellt, zehn Mitarbeiter des Landkreises intern abgestellt und in der kommenden Woche gibt es zusätzliche Unterstützung durch die Bundeswehr.

Aus dem für das Land Brandenburg vorgesehenen Kontingent werden fünf Soldaten in Perleberg aushelfen, bestätigte Danuta Schönhardt. Verteilt sind die Mitarbeiter auf die Bereiche Hotline, Teststrategie und Kontaktverfolgung.

Mit der neuen Einstufung des Landkreises werden auch noch einmal die Maßnahmen angezogen. Bei Feiern dürfen jetzt nur noch maximal zehn Personen aus zwei Hausständen im privaten und zehn Personen im öffentlichen Raum zusammenkommen.

Private Feiern in der Prignitz sind auf zehn Personen beschränkt

Veranstaltungen im Freien sind auf 150 Teilnehmer begrenzt, in geschlossenen Räumen liegt das Limit bei 100. Bestehen bleibt ein Alkoholausschankverbot ab 23 Uhr.

Alle Vorgaben gelten zunächst für die kommenden zehn Tage. Sollte der Inzidenzwert dann immer noch über dem Grenzwert von 50 liegen, könnte der Landkreis weitere Maßnahmen anordnen. „Dann müssen wir neu bewerten, wie und wo das Infektionsgeschehen ist“, erklärte Danuta Schönhardt.

Für die Durchsetzung der verpflichtenden Vorgaben gelte nach wie vor das zwischen Landkreis und Kommunen vereinbarte Amtshilfeersuchen. Damit sind die Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden befugt, zu kontrollieren. „In Einzelfällen macht das auch die Polizei“, sagte Schönhardt.

Seit Ausbruch der Pandemie im März sind insgesamt 187 Anzeigen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus eingegangen, berichtete Torsten Uhe.

Info: Die Corona-Hotline des Landkreises Prignitz ist aktuell täglich von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer 03876/713 313 zu erreichen. Weitere Informationen stehen auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-prignitz.de

Von Stephanie Fedders