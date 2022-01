Schloss Meyenburg: Überraschung im Untergrund

Meyenburg

Ein Abgrund tut sich gerade auf in Meyenburg. Aber der ist nicht negativ zu verstehen. Er offenbart etwas Großes, Positives für die Stadt. Genauer gesagt für das Schloss. Die Lücke im Boden ist vergleichbar mit einem Fenster in die Vergangenheit, das in naher Zukunft den Gästen der Sammlungen ein wichtiges Stück Geschichte näherbringen soll.

Meyenburg: Ein Schaucafé soll ins Schloss einziehen

Vor wenigen Tagen ist aus dem kleinen Loch, das im Frühjahr 2021 einen ersten Blick unter den Holzfußboden ermöglicht hatte, eine mehrere Meter umfassende Öffnung geworden, die die Sicht auf etwas ganz Besonderes freigibt: die historische Steinspeicher-Luftheizung aus dem Mittelalter, die bislang im Verborgenen schlummerte und unsichtbar war.

Unter dem Fußboden hat sich die historische Heizung des Schlosses in Meyenburg erhalten. Quelle: Stephanie Fedders

Seit den Ausgrabungen im Schloss im Jahr 2004, bei denen neben zahlreichen Funden nicht nur der berühmte Dreikönigsring entdeckt, sondern auch die Heizung zu einem kleinen Teil freigelegt wurde, wissen die Fachleute um den Erhalt dieser seltenen technischen Errungenschaft, die von einem gehobenen Lebensstil in den Gemäuern zeugt.

Gordon Thalmann und Kay Richter von der Unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Prignitz waren Anfang der Woche dem Geheimnis der Heizung erneut auf der Spur und nahmen das seltene Konstrukt genauer unter die Lupe. Nun lässt sich zumindest erahnen, dass das Bauwerk im größeren Ausmaß erhalten ist als zunächst angenommen.

Meyenburg: Die historische Heizung ist größer als gedacht

„Die Realität unterm Fußboden sieht anders aus als gedacht. Es ist richtig spannend zu beobachten, was ans Tageslicht kommt“, freut sich Irena Berjas, Geschäftsführerin des Modemuseums und der heimatkundlichen Sammlung im Schlossmuseum. Die Heizung, an deren Steine noch die Brandspuren der Feuer zu erkennen sind, soll einmal unter einer Glasabdeckung der Hingucker in den Räumen des Seitenflügels werden, der viele Jahre als Depot für Kleidungsstücke diente.

Die Kleider und Co. sind mittlerweile im Haus umgezogen, um Platz zu machen für das vielleicht wichtigste Projekt aus Sicht des Schlosses, aber auch aus Sicht der Stadt: das künftige Schaucafé, das hier im Erdgeschoss geplant ist.

Schon jetzt gibt es für Besucher ein Angebot an Kaffee und Kuchen, das im Hauptgebäude im Anschluss an den Eingangsbereich serviert wird. Es erfreut sich großer Beliebtheit, erzählt Irena Berjas. Nicht nur Gäste der Sammlungen, sondern auch Einheimische nehmen vor allem an den Wochenenden die Gelegenheit wahr, sich hier in gemütlicher Runde zu treffen.

Meyenburg: Im neuen Café sollen archäologische Funde präsentiert werden

Das neue Café wird aber nicht nur den Fokus auf archäologische Funde, die übrigens auch bei den Grabungen im August 2020 auf dem angrenzenden Trockenberg gefunden wurden, legen, sondern auch auf den so wichtigen Aspekt der Barrierefreiheit. Ein eigener Eingang, der direkt vom Seitenflügel auf den Hof führt, wird dafür sorgen.

Wann diese Pläne realisiert werden können, ist die derzeit alles entscheidende Frage, die sehr eng mit der endgültigen Finanzierung des Vorhabens zusammenhängt. Entgegen den bisherigen Bemühungen um Unterstützung ist der Zugriff auf das EU-Leader-Programm in einem ersten Anlauf gescheitert.

Das habe mit Nachforderungen der genehmigenden Behörde zusammengehängt, die den Eigenanteil so sehr erhöht hätten, dass es derzeit nicht machbar wäre, erläutert Irena Berjas. Alle Beteiligten bemühen sich daher um Alternativen. So gebe es bereits einen Antrag auf Gelder aus der Denkmalförderung des Landes sowie positive Signale seitens der Stadt, die Unterstützung in Aussicht gestellt habe.

Schloss Meyenburg gehört zu den zentralen archäologischen Orten in der Prignitz

Bereits gesichert ist aber eine Teilfinanzierung für die baulichen Maßnahmen und die Präsentation der Funde im Schaucafé aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“. Mit der Ausstellungsgestaltung ist Stephanie Kroll von den „Kreativköpfen“ aus Potsdam beschäftigt, die bereits für den Archäologischen Park in Freyenstein gearbeitet hat, der wie das Schloss Meyenburg zum Verbund der Zentralen Archäologischen Orte in der Prignitz gehört.

Viel Wissenswertes und Neues rund um die Anfänge der Stadt und des ersten herrschaftlichen Sitzes in Meyenburg können Interessierte beim ersten Schlossgespräch des Jahres am 13. März erfahren. Zu Gast sind ab 15 Uhr Archäologe Felix Biermann und sein Kollege Normen Posselt, die in einem Bildervortrag über ihre Erkenntnisse der Ausgrabungen am Trockenberg berichten werden.

Von Stephanie Fedders