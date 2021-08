Pritzwalk

Grau ist alle Theorie. Wenn es um den Breitbandausbau in der Prignitz geht, trifft das auf jeden Fall zu. Denn an die Beseitigung der so genannten „grauen Flecken“, in denen weniger als 100 Megabit Leistung zur Verfügung stehen, ist derzeit nicht zu denken.

Breitbandausbau in der Prignitz: Die „grauen Flecken“ müssen warten

Das ist die Botschaft des Landkreises, die sich hinter den aktuellen Informationen zum Breitbandausbau versteckt, die derzeit die Kreistagsmitglieder zur Kenntnis erhalten. Zwar wird in der Mitteilungsvorlage auf eine neue Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur aufmerksam gemacht. Doch es hakt an der Finanzierung.

Da die Förderung des Bundes einen Anteil von 50 Prozent vorsieht, kämen für die anderen 50 Prozent idealerweise die Bundesländer auf. Doch Brandenburg zögert noch und beabsichtigt eine Beteiligung erst ab dem Jahr 2023. Das teilte die Pressestelle des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie auf MAZ-Anfrage mit.

Das Land wartet somit auf die zweite Phase des Programms, die ab dem 1. Januar 2023 eine Förderung des Glasfaserausbaus unabhängig von der bestehenden Leistung vorsieht.

Breitbandausbau in der Prignitz: Brandenburg fördert die „grauen Flecken“ erst ab 2023

Begründet wird das vom Ministerium auch mit dem derzeitigen Ausbau der „weißen Flecken“. Dieser Prozess solle vor Beginn einer weiteren Ausbaustufe stark vorangeschritten sein, um „bei den sehr komplexen Prozessen die Landkreise nicht durch parallellaufende Ausbauszenarien zu überlasten“, so das Ministerium.

Von „stark vorangeschritten“ kann in der Prignitz noch keine Rede sein. Die drei Firmen, die den Zuschlag für den Ausbau im Landkreis erhalten haben, sind in unterschiedlichen Etappen unterwegs.

Vorneweg: Die Ediscom, die den östlichen Teil erschließt. Spatenstich war im März 2020 im Gewerbegebiet Falkenhagen. Gebaut wird aktuell im Stadtgebiet Pritzwalk sowie im Ortsteil Schönhagen.

Glasfaser für die Prignitz: Die Ediscom arbeitet aktuell zwischen Pritzwalk und Groß Pankow

Auch auf dem Gebiet der Gemeinde Groß Pankow ragen schon die Kabel aus der Erde – beispielsweise kurz vor Kuhbier sowie am Abzweig nach Luggendorf. Die ersten Hausanschlüsse sollen ab Oktober aktiviert werden, teilt die Ediscom mit.

Zwischen Gandow und Lanz im Amt Lenzen-Elbtalaue hat die Wemacom jetzt mit dem Breitbandausbau im nordwestlichen Teil der Prignitz begonnen. Quelle: Wemacom

Rund drei Wochen nach dem Spatenstich im Lenzener Ortsteil Gandow hat jetzt auch die Wemacom ihre Technik in Stellung gebracht. Das Schweriner Unternehmen hat den Zuschlag für den Nordwesten der Prignitz erhalten. Jetzt haben die Arbeiten am Ortsrand von Gandow in Richtung Lanz begonnen.

Unterirdisch werden die Schächte für die Leerrohre gebohrt, die in einer Tiefe von rund zweieinhalb Metern liegen werden. Bis Mitte 2023 will die Wemacom ein funktionsfähiges Netz errichtet haben, sagte Geschäftsführer Volker Buck beim Spatenstich.

Glasfaser für die Prignitz: Die Wemacom will den Nordwesten bis 2023 an Glasfaser angeschlossen haben

Und dann hat als dritter im Bunde die Telekom den Zuschlag für den Süden des Landkreises erhalten. Baubeginn soll im Sommer 2022 sein. Ein Zeitpunkt, der für Unmut sorgt. Und den Bernd Polte aus Abbendorf auf der jüngsten Kreistagssitzung kritisierte: „Es herrscht große Unzufriedenheit, weil nicht alle gleich bedient werden.“

Das Land Brandenburg geht davon aus, dass der Ausbau der „weißen Flecken“ bis spätestens 2025 abgeschlossen sein wird. An die Landkreise erging laut Wirtschaftsministerium die Aufforderung, bis Ende 2022 die Planungen zur Beseitigung der „grauen Flecken“ abzuschließen.

