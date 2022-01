Prignitz

Die Fallwildsuche nach mit der Afrikanischen Schweinepest infizierten Wildschweinen geht im Nordwesten der Prignitz weiter. Nachdem in den zurückliegenden Tagen die Soldaten der Bundeswehr den Landkreis unterstützten, sucht dieser nun nach freiwilligen Helfern, die diese Arbeit übernehmen wollen. „Unser Ziel ist es, einen festen Stamm von Ehrenamtlern zu generieren“, sagte Amtstierärztin Sabine Kramer am Freitag auf einer digitalen Pressekonferenz.

Helfer bekommen zwölf Euro die Stunde

Die Aufgabe besteht darin, zu Fuß Waldgebiete und Wiesenflächen nach verendeten Wildschweinen abzusuchen. Jeder Helfer bekommt dabei eine Aufwandsentschädigung von zwölf Euro pro Stunde. Der Versicherungsschutz wird durch den Landkreis gewährleistet. Jeder Teilnehmer erhält zudem ein kostenfreies Mittagessen und Getränke in der Mittagspause, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Helfer würden innerhalb eines Suchtrupps agieren, zu dem ortsansässige Jäger und kompetente Suchtruppführer gehören.

Wer die Fallwildsuche unterstützen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein, sollte gut zu Fuß sein sowie festes Schuhwerk und wetter- sowie rissfeste Outdoor-Kleidung tragen, am besten eine eigene Warnweste, heißt es in der Mitteilung. Die Anreise zum jeweiligen Treffpunkt sei individuell. Die Helfer dürfen jedoch keine Schweinehalter sein und keine Hunde mitbringen.

Fallwildsuche zweimal in der Woche

Interessenten können sich ab Montag, 17. Januar, mit Name, Vorname, Anschrift und Telefonnummer per E-Mail an asp.fallwildsuche@lkprignitz.de oder telefonisch unter 03876/71 34 11 anmelden. Die Suche wird vorerst jeweils donnerstags und samstags stattfinden. Ein Einsatz dauert in der Regel fünf bis sechs Stunden, zuzüglich Mittagspause. Treffpunkt ist je nach Suchgebiet das Dorfgemeinschaftshaus Muggerkuhl oder das Dorfgemeinschaftshaus Jännersdorf, jeweils um 8.30 Uhr. Es gab bereits mehrere Funde, jedoch keinen positiven Fall in der Prignitz.

Von Marcus J. Pfeiffer