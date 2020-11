Schwierige Suche nach Bauland in Meyenburg

Meyenburg

Die Ausweisung von Bauland in der Stadt Meyenburg bleibt ein schwieriges und langwieriges Unterfangen. Im Bau- und Wirtschaftsausschuss stand das Thema mal wieder auf der Tagesordnung. Es gibt dazu neue Vorschläge der Verwaltung, die aber ihre Tücken haben.

Bauausschuss diskutiert über eine Fläche an der Hagenstraße

Aus einer Liste mit möglichen Flächen haben die Ausschussmitglieder zwei Gebiete näher betrachtet. Favorisiert wird eine Fläche, die an die Hagenstraße angrenzt und südlich der Feuerwehr liegt. Hier ist die Stadt Eigentümer. Allerdings befinden sich auf dem Areal Gärten, die zum Teil noch verpachtet sind.

Zweiter Anlauf? Hinter dem Edeka-Markt in Meyenburg sollte schon einmal Bauland entstehen. Quelle: Stephanie Fedders

Trotz dieser Nutzung sei das die Fläche, die am ehesten entwickelt werden könnte, sagte Ausschussvorsitzender Bernd Raschke. Auch die Verwaltung favorisiert diese Fläche, bestätigte Bauamtsleiterin Uta Nebert.

Das Gebiet liege stadtnah und müsste nicht erst erschlossen werden, argumentierte Nebert. Die Pachtverträge mit den Kleingärtnern seien jährlich kündbar und die Stadt könnte bei Bedarf Alternativen anbieten. Rund 3900 Quadratmeter stünden als Bauland für Eigenheime zur Verfügung.

Hinter Edeka in Meyenburg sollte schon einmal Bauland entstehen

Einen Plan B könnte es mit einer Fläche geben, die schon einmal in den 1990er Jahren zu Bauland werden solle: Das Gelände zwischen Putlitzer Straße und dem Edeka-Markt. „Der Investor hat damals einen Rückzieher gemacht“, erinnert sich Uta Nebert. Geblieben ist das verbogene Hinweisschild „ Bauland zu verkaufen“ und eine Telefonnummer.

Ein erneuter Anlauf zur Entwicklung der rund 1,4 Hektar wäre für die Verwaltung mit hohem Aufwand verbunden. „Wir müssten erst einmal investieren, bevor wir die Flächen anbieten können“, erklärte Nebert mit Verweis auf die anfallenden Kosten für Planung und Erschließung.

Und dann wären da ja immer noch die so genannten Knustgärten an der Heinrich-Heine-Straße, die bereits vor drei Jahren zu Bauland entwickelt werden sollten. Daraus ist aber bis heute nichts geworden mit dem Verweis der Verwaltung, dass es nach wie vor schwierig sei, alle Erben der Fläche zu ermitteln.

Vor allem junge Familien wollen in Meyenburg bauen

Meyenburgs ehrenamtlicher Bürgermeister Falko Krassowski will dennoch nichts unversucht lassen, die Knustgärten vorrangig zu entwickeln und im Gespräch mit den Erben bleiben, mit denen eine Einigung möglich sei. „Für mich ist keines der beiden anderen Gebiete Favorit“, sagt Krassowski, der das Thema in der Stadtverordnetenversammlung im Dezember ansprechen will.

Zuvor möchte die Verwaltung auch noch eine Meinung aus dem Hauptausschuss einholen. Der Bau- und Wirtschaftsausschuss hat eine Empfehlung für das Gebiet an der Hagenstraße ausgesprochen.

Dass der Bedarf an Bauland in der Stadt nach wie vor groß ist, bestätigt Falko Krassowski. „Es gibt regelmäßig Nachfragen von jungen Familien, die unbedingt in Meyenburg bauen wollen“, sagt Krassowski.

Viele hätten sich im Laufe der vergangenen Jahre aber Alternativen gesucht und seien auf die Dörfer gezogen. Das momentane Angebot an Flächen, wie sie auf der Internetseite des Amtes Meyenburg aufgeführt sind, wird dem Bedarf nicht gerecht. Lage und Zuschnitt haben so ihre Tücken, wie aus den Exposés hervorgeht.

Von Stephanie Fedders