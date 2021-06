Schwimmen ohne Testpflicht: Prignitzer Freibäder öffnen wieder

Pritzwalk

Endlich wieder rutschen, endlich wieder tauchen, endlich wieder Spaß haben: Die Prignitzer Wasserratten dürfen sich freuen: Ab dem 3. Juni können die Freibäder im Landkreis öffnen. Die Vorbereitung dafür läuft in Perleberg, Pritzwalk, Karstädt und Wittenberge. Putlitz will Mitte des Monats nachziehen.

Prignitz: Freibäder öffnen ab dem 3. Juni

Wer sich in Karstädt in die Fluten stürzt, der wird eine echte Überraschung erleben. Seit Mai wird das Wasser durch die örtliche Biogasanlage beheizt. 27 Grad verspricht Schwimmeisterin Manuela Rozycki. Vorbei ist damit die Zeit, in der die Sonne die Becken erwärmen musste.

„Jetzt kann uns das Wetter egal sein, wir haben ja warmes Wasser“, freut sich Rozycki, die für die Besucher noch ein neues Spielgerät bereit hält. Wenn nichts dazwischen kommt, ist auch schon die erste Veranstaltung in Sichtweite: Am Sonnabend, 12. Juni, soll von 13 bis 18 Uhr der Familientag stattfinden.

Geöffnet ist das Freibad Karstädt montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 20 Uhr.

In Perleberg beginnen die Schulen wieder mit dem Schwimmunterricht

Bis in den September hinein können die Pritzwalker sich im Hainholz-Schwimmbad vergnügen und fit halten. Auch die Dömnitzstadt öffnet die Anlage ab dem 3. Juni, wie die Verwaltung mitgeteilt hat. Montags ist von 12 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Bereit für die ersten Besucher ist auch das Freibad in Perleberg, das erst im vergangenen Jahr mit der großen Rutsche eine neue Attraktion dazu bekommen hat. Jeden Tag von 10 bis 20 Uhr stehen die Becken zur Verfügung. Und auch die Schulen werden ab dem 7. Juni wieder mit dem Schwimmunterricht in der Kreisstadt beginnen, sagt Ronald Otto, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Perleberg/Karstädt, die das Bad betreibt.

Um den hygienischen Anforderungen gerecht zu werden, bleiben die Umkleidekabinen und die Duschräume zunächst geschlossen. Im Außenbereich können die Duschen aber genutzt werden.

Freibadbesuch ohne Maske und Tests möglich

Auf die ersten Gäste freut sich auch das Freibad am Friedensteich in Wittenberge. Die Anfang des Jahres durchgeführte Gewässersanierung zeigt ihre Wirkung. „Die Pflanzen sind weniger geworden“, freut sich Christian Maasch, Geschäftsführer des Betreibers, der Wittenberger Bädergesellschaft. Geöffnet ist täglich von 10 bis 20 Uhr.

Im Putlitzer Freibad finden noch Instandsetzungsarbeiten statt. Quelle: Peter Jonel

Frühestens ab dem 15. Juni will Putlitz das Freibad täglich von 13 bis 19 Uhr öffnen, in dem derzeit noch Instandsetzungsarbeiten laufen. Neue Edelstahlduschen, ein neues Pflaster am Beckenrand und Ausbesserungsarbeiten im Becken hat die Stadt als Verschönerungsmaßnahmen geplant, wie Bauamtsleiter Peter Jonel mitteilt.

Bei allen Besuchen gelten folgende Auflagen, auf die sich das Kabinett verständigt hat: Zutritt haben nur Besucher ohne Symptome. Der Abstand muss eingehalten und die Personendaten müssen erfasst werden. Es gibt aber keine Testpflicht und keinen Maskenzwang. Zeitgleich dürfen sich maximal 500 Gäste in Freibädern aufhalten.

Von Stephanie Fedders