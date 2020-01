Mit 24 Jahren: Lilly Amelung ist die jüngste Apothekenchefin in Prignitz

Meyenburg

Sie ist gerade einmal 24 Jahre alt, bald 25 und hochmotiviert. Ihr Wunsch, sich mit einer eigenen Apotheke selbstständig zu machen, ist mit dem Jahreswechsel am 1. Januar in Erfüllung gegangen – Lilli Amelung ist die neue Leiterin der Prignitz-Apotheke. Vater Jörg Amelung möchte sich zurückziehen und übergibt seine Filiale in Meyenburg an seine Tochter.

Nach 50 Jahren folgt der Ruhestand

„Am Anfang wird er mich noch unterstützen“, verrät die junge Pharmazeutin. Schon eine Weile war sie eines der Gesichter in der Apotheke und half fleißig beim Tagesgeschäft. Ob Informationen zu bestimmten Arzneien oder der Kontakt mit Kunden – sie weiß, was von ihr künftig gefordert wird. „Ich bin sehr stolz, das sie nun die Leitung übernimmt“, so Jörg Amelung.

Der 69- Jährige ist nun 50 Jahre in seinem Beruf und davon 40 Jahre selbstständig. Eine weite Reise hat er ebenfalls schon hinter sich, denn Meyenburg war nicht immer sein Zuhause. Nun freut er sich auf seinen verdienten Ruhestand. Seit 2003 ist er für seine Kunden im Norden der Prignitz ein treuer Ansprechpartner gewesen. Künftig ist Tochter Lilli vor Ort und wird im Sinne ihres Vorbildes die Apotheke weiterführen.

Nach dem Studium dem Vater gefolgt

„Schon als Kind war ich ständig in der Apotheke“, sagt sie. Damals noch um dem Papa über die Schulter zu schauen oder um auszuhelfen. Lilli Amelung wuchs in der Nähe von Düsseldorf auf. Dort ging sie zur Schule und machte ihr Abitur.

Später folgte sie ihrem Vater nach Meyenburg. Vor knapp einem Jahr hat die junge Frau ihre Ausbildung beendet. Ihr Studium absolvierte sie in Jena. „Das war eine tolle Zeit“, sagt sie. „Es hat mir dort sehr gut gefallen.“

Beruf des Apothekers liegt in der Familie

Ihr praktisches Jahr machte sie in der Karstädter Filiale des Vaters, die ebenfalls zur Prignitz-Apotheke gehört. Wie ihr Vater, Onkel und ihre Schwester war es ihr Wunsch, Apothekerin zu werden. „Meine Schwester leitet eine in Köln“, verrät sie. Traditionsgemäß wollte auch Lilli ihr eigener Chef werden. Das ist nun in Erfüllung gegangen.

Mit viel Leidenschaft übt Amelung ihren Beruf aus

Da Lilli Amelung schon lange zum Team der Prignitz-Apotheke gehört, ändert sich für die junge Frau vorerst nichts. „Wir geben auch weiterhin jeden Tag unser Bestes“, sagt sie. Für sie ist der Beruf mehr, nämlich eine Leidenschaft. Mit Hingabe und Vertrauen betreut sie ihren Kundenstamm. „Wir sind die letzte Instanz vor der Einnahme des Medikamentes“, erklärt sie.

Aus diesem Grund ist es enorm wichtig, über Risiken und Nebenwirkungen zu informieren. „Wir achten auf eine gute Beratung“, versichert sie. Gerade in Zeiten von Engpässen und Medikamentenmangel ist das oft nicht einfach. Da ist ein gutes Händchen gefragt, denn gerade ältere Semester verstehen das akute Problem nicht richtig. „Wir sind da hinterher und beraten unsere Kunden genau, wie sie sich verhalten sollen.“

Papa Jörg gibt den letzten Feinschliff

Sorgen macht sich die junge Amelung keine. Sie ist bereit für ihre neue Aufgabe. Jetzt ist erst einmal eine Zeit des Übergangs. Papa Jörg begleitet die ersten Wochen die neue Chefin und hilft ihr, sich gut einzuarbeiten – besser gesagt gibt er den letzten Feinschliff. Danach verlässt er seine Tochter und übergibt ihr das Kommando völlig seiner Nachfolgerin.

Von Julia Redepenning