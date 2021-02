Solarpark Halenbeck: Ein halbes Jahr lang Schweigen

Halenbeck

Ein wenig Einsicht, viele Vorwürfe und die Geister, die sie nicht mehr los werden in Halenbeck-Rohlsdorf – auch die Gemeindevertretersitzung am Montag wurde dominiert von dem alles beherrschenden Thema Solarpark. Selbst wenn sich das gar nicht wiederfand auf der Tagesordnung.

Solarpark in Halenbeck bleibt Thema in der Gemeinde

Aber es gibt ja den Punkt Einwohnerfragestunde, der seit dem Bekenntnis der Gemeindevertreter zu den Plänen eines Investors, zwischen Halenbeck und Rohlsdorf großflächig Photovoltaik-Module zu installieren, jedes Mal aufs Neue zum Schlagabtausch zwischen Volk und Volksvertretern wird.

Seit dem 8. Juni 2020, jener denkwürdigen Sitzung in Halenbeck, auf der das Projekt erstmals öffentlich vorgestellt wurde, fühlen sich Einwohner übergangen und Kommunalpolitiker an den Pranger gestellt.

Als Gabriele Vavra-Piela fragt, seit wann die Gemeindevertretung und der Amtsdirektor von den Plänen wissen, und Bürgermeisterin Astrid Eckert sowie Matthias Habermann unisono mit „Ende 2019“ antworten, ergibt sich daraus zwangsläufig die Frage, die schon seit langem im Raum steht.

Einwohner von Halenbeck seien wegen Corona nicht früher über den Solarpark informiert worden

„Warum gab es nicht die Idee nachzufragen, was die Anwohner dazu meinen?“, hakte Vavra-Piela nach. Eine Einwohnerversammlung sei geplant gewesen, erklärte Eckert, aber dann sei Corona dazwischen gekommen.

Das ließ Bärbel Morgenstern nicht durchgehen und erinnerte an die Sitzung am 30. März 2020 in Brügge, auf der es aber nicht um Solar ging. „Warum war das nicht Thema?“, fragte Morgenstern. „Man hätte die Leute doch informieren können“, ergänzte Ralf Sperlich.

Die Bürgermeisterin zeigte sich einsichtig. „Es ist ja nicht so, dass wir nicht daraus gelernt haben“, gab Astrid Eckert zu. „Aber wir können es nicht zurückdrehen.“

Gemeinde Triglitz hat zum Thema Solarpark eine Einwohnerbefragung durchgeführt

Weshalb weder die Gemeinde noch die Verwaltung die Einwohnerbeteiligungssatzung ins Spiel brachten, so wie es die Gemeinde Triglitz beim Thema Solarpark im November getan hat, ist immer noch nicht schlüssig beantwortet. „Warum macht man nicht eine Befragung? Dann wäre es demokratisch gelaufen und alle wären zufrieden gewesen“, sagte Hella Dibbert.

Das beantwortete Gemeindevertreter Volker Sips mit der Feststellung: „So wie es gelaufen ist, ist es nicht undemokratisch gelaufen.“ Eine Antwort, die zwar richtig ist, aber wenig dazu beitragen wird, die Geister, die sie riefen, wieder los zu werden.

Von Stephanie Fedders