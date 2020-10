Solarpark in Mertensdorf: Jetzt ist die Meinung der Bürger gefragt

Mertensdorf

Es ist eine Premiere im Amt Putlitz-Berge, die die Gemeindevertreter aus Triglitz auf den Weg gebracht haben. Zum ersten Mal werden die Einwohner nach ihrer Meinung gefragt, bevor die gewählten Vertreter entscheiden.

Einwohner werden zum Solarpark Mertensdorf befragt

Es geht um ein Thema, das seit dem Sommer viele Gemüter erhitzt und die Bürger umtreibt: Die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage zwischen Mertensdorf und Schmarsow. Dazu wird es vom 20. bis zum 26. November eine Einwohnerbefragung geben, wie sie die Einwohnerbeteiligungssatzung der Gemeinde Triglitz zulässt.

Anzeige

Einstimmig sprachen sich die sechs anwesenden Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung am 22. Oktober in Mertensdorf für die Anwendung dieses Instruments aus, dass nach festen Kriterien von der Verwaltung durchgeführt wird.

Alle Einwohner der Gemeinde, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, bekommen einen Befragungsschein per Post zugestellt, der bis zum Ablauf der Frist mit dem frankierten Rückumschlag zurückgeschickt werden kann. Wer sich beteiligen will, muss eine konkrete Frage mit ja oder nein beantworten: „Sind sie für die Errichtung eines Solarparks in der Gemarkung Mertensdorf auf einer Fläche von zirka 90 Hektar?“

Detlef Jach warb erneut für die Pläne eines Solarparks

Viele Bürger haben diese Frage schon für sich beantwortet und das auf der Informationsveranstaltung am 20. August sowie zuletzt auf der Sitzung der Gemeindevertreter deutlich gemacht. Sie sind gegen eine Realisierung der Anlage, die auf Flächen der Agrarproduktionsgesellschaft AGT errichtet werden soll.

Dessen Chef Detlef Jach bezog noch einmal Stellung für das Vorhaben und erinnerte in der Einwohnerfragestunde am Donnerstag daran, die Gemeinde immer unterstützt und mit ihr zusammengearbeitet zu haben. In Bezug auf den von den Projektgegnern verwendeten Begriff zum Schutz der „Kulturlandschaft“ sprach er von Doppelmoral. Es seien Land- und Forstwirtschaft, die die Region prägen.

Die Beschlussfassung für die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes war ursprünglich schon in der Sitzung der Gemeindevertreter am 30. Juli vorgesehen. Damals hatten Vertreter des Investors Enerparc aus Hamburg ihre Pläne erstmals öffentlich vorgestellt.

Entscheiden müssen am Ende die Gemeindevertreter

Unter dem Eindruck der zahlreich anwesenden Einwohner, die mangelnde Informationen beklagten, wurde eine Entscheidung verschoben. Das Votum fiel mit vier Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und drei Enthaltungen sehr knapp aus.

Egal, wie jetzt die Einwohnerbefragung am Ende ausgeht – das Ergebnis, das öffentlich durch Wahlleiterin Stephanie König bekannt gegeben wird, ist nur eine Meinungsäußerung. Darauf wies Amtsdirektor Hergen Reker hin. „Die Entscheidungshoheit liegt weiterhin bei der Gemeindevertretung“, erläuterte der Verwaltungschef.

Wie sich die neun gewählten Vertreter entscheiden werden, ist bislang nicht klar geworden. Einzig Philipp Hensel aus Triglitz machte aus seiner Haltung pro Solarpark in Mertensdorf keinen Hehl: „Ich bin dafür, ohne wenn und aber.“

Von Stephanie Fedders