Sparkasse gibt neuen Prignitztaler heraus

Die neugestaltete Elbuferpromenade in Wittenberge – ein Schmuckstück und zugleich touristischer Anziehungspunkt – ist in diesem Jahr als Motiv auf dem Prignitztaler der Sparkasse Prignitz zu sehen. Es ist mittlerweile die 28. Auflage des Prignitztalers, den die Sparkasse mit einem regionalen Motiv auflegt.

Wappen auf der Rückseite

André Wormstädt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Prignitz, überreichte am Donnerstag das erste Exemplar des diesjährigen Prignitztalers auf der Elbuferpromenade an Bürgermeister Oliver Hermann. Er freute sich, dass das Motiv den Prignitztaler ziert. „Das macht die Promenade nicht nur bei Sammlern in der Region bekannt“, sagte Herrmann. Während die Vorderseite des Prignitztalers 2021 die Elbuferpromenade zeigt, finden sich auf der Rückseite die Wappen der sieben Prignitzstädte.

Verkauf auch bei der Kaffeetafel am Elbufer

Wormstädt informierte darüber hinaus, dass auf der Wittenberger Kaffeetafel am 21. August auf der Elbuferpromenade allen Gästen eine Talervariante aus Zinn angeboten wird. Jeder hat an diesem Tag die Möglichkeit, für die Betroffenen der Flutkatastrophe ins Sparschwein zu spenden. „Den Erlös wird die Sparkasse Prignitz aufstocken und an die Evangelische Kita Arche Noah in der von der Flutkatastrophe schwer getroffenen Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler weiterleiten“, erklärte Wormstädt bei der Talervorstellung.

Münze kostet 35 Euro

Der Prignitztaler ist ab Montag, 23. August 2021, in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse Prignitz erhältlich. Die Sonderprägung in 999-er Feinsilber wird allen Interessenten zum Preis von 35 Euro mit Zertifikat angeboten. Auf besonderen Wunsch gibt es auch Medaillen in 333-er Gold und in 999-er Feingold.

