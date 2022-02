Stepenitz

Thomas Thomsen leitete mehr als drei Jahrzehnte lang Luxushotels in Deutschland, Amerika und Südafrika. Jetzt hat der 54-Jährige Unterkünfte wie das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg, Country Inn in München und Maritim in Berlin hinter sich gelassen und ist nach Stepenitz in die Prignitz gekommen, wo er die Leitung des Klosterhotels Marienfließ übernahm.

Klosterhotel Marienfließ als ein neues Projekt

Thomas Thomsen ist ein Hotelmensch durch und durch, familiär schon seit vielen Generationen. „Die letzten Jahre waren jedoch geprägt durch einseitiges Profitdenken. Die Qualität und Gastgeberkeit haben dadurch gelitten.“ Die Pandemie hat ihm die Augen geöffnet. Mit dem Klosterhotel fand Thomsen die Möglichkeit für ein Projekt, an dem er mindestens die nächsten zehn Jahre arbeiten kann.

Zur Galerie Thomas Thomsen leitete viele Jahre lang Luxushotels in Deutschland, Amerika und Südafrika. Jetzt kam der 54-Jährige in die Prignitz und übernahm mit dem Klosterhotel Marienfließ ein neues Projekt. Die MAZ hat mit ihm über seine ehrgeizigen Pläne gesprochen.

Ideen hat der Hoteldirektor viele, doch nicht alle lassen sich von Anfang an realisieren. Er möchte Stück für Stück daran arbeiten und klein anfangen. „Wir wissen ja noch nicht einmal, wie wir heißen.“ Fest steht, dass der Betrieb am 15. März starten soll. Bis dahin gibt es aber noch eine Menge zu tun. Die Architektin kümmert sich um die Innenausstattung. Die Hand voll Angestellten proben den laufenden Hotelbetrieb.

Blick auf Garten und Stiftskirche Marienfließ

Es gibt elf Zimmer. Fast alle von ihnen haben den atemberaubenden Blick auf den prachtvollen Garten mit der beeindruckenden Stiftskirche. „Es ist ein Mix aus alt und neu. Das ist uns wichtig“, sagt Thomas Thomsen. Seit November ist er in Marienfließ, unterschrieb vor wenigen Wochen den Pachtvertrag mit der Kirche für die nächsten 25 Jahre. Mit an Bord ist auch Investor Hagen Kahmann, der mit rund 400 000 Euro das Vorhaben ermöglicht.

Einblick in ein Zimmer des Klosterhotels vor dem Wechsel des Pächters. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Das Klosterstift und Klosterhotel Marienfließ Das Klosterhotel Marienfließ gibt es seit sieben Jahren. Bis in die 70erJahre hinein haben im gleichen Gebäude die adligen Frauen des Klosterstifts gelebt. Johann Gans zu Putlitz gründete 1231 das Klosterstift Marienfließ. Es ist damit das älteste Zisterzienserinnen-Kloster der Prignitz. Bis zum Zweiten Weltkrieg beherbergte das Klosterstift unverheiratete Töchter sämtlicher Adelsfamilien der Prignitz. Diese entstammten der sagenumwobenen Gründerfamilie, aber auch anderen bedeutenden Namen wie etwa von Rohr, von Grumbkow, von Platen und von Wussow. Erbaut zur Sicherung der Putlitz’schen Herrschaft gegenüber Feinden aus Mecklenburg, Werle und Schwerin siedelten sich dort die ersten Zisterzienserinnen der Prignitz an. Die zwei Gründungslegenden – eine Blutreliquie Christi und ein wundertätiges Marienbildnis – faszinieren seit Jahrhunderten.

Im Mittelpunkt des Konzepts steht die neu gegründete Akademie für Nachhaltigkeit und Selbstversorgung. Allein für dieses Jahr sind rund 40 Kurse zum Thema geplant, die Teilnehmer vor allem aus den Großstädten Berlin und Hamburg anziehen sollen. Zur Verfügung stehen dafür große Flächen rund um das Klosterhotel. Bislang existiert ein rund 300 Quadratmeter großer Schulgarten und ein etwa 200 Quadratmeter großer Permagarten. Diese Kapazität soll nun mindestens verdreifacht werden.

Thomas Thomsen will Netzwerk aufbauen

Zu den Ideen von Thomas Thomsen gehören Kräutergärten, Pilzzuchten, Rosengärten und Hochbeete. Entstehen soll eine Lehrküche mit Kursprogramm. Nebenher ist das alles Teil einer Machbarkeitsstudie zur Wiederbelebung des Stifts Marienfließ mit seiner alten Klostergutstruktur, aber auch der Stärkung des gesamten Dorfes. „Gerade sind wir dabei, ein Netzwerk aufzubauen“, so Thomas Thomsen. Langfristig sollen neue Gebäude das Klosterhotel erweitern, alte Objekte renoviert werden.

Blick auf die Stiftskirche in Marienfließ. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Für die Hotellerie ist die Zeit der Pandemie nicht leicht. Es gibt viele Einschränkungen. Die haben Thomas Thomsen jedoch nicht davon abgehalten, diesen Schritt zu gehen. Er blickt optimistisch in die Zukunft und das gemeinsam mit dem Ort – seien es die Eier vom Bauernhof oder das Brot vom Bäcker. „Wir agieren um den Kirchturm herum.“ Noch gibt es keinen Koch, keine Speisekarte, das soll sich ändern.

Klosterhotel als Treffpunkt für das Dorf Stepenitz

Das Klosterhotel könnte zu einem Treffpunkt für die Feuerwehr und den Sportverein des Dorfes werden. Vielleicht gibt es irgendwann auch einen Biergarten und Pilgerunterkünfte. „Ich würde mich freuen, wenn wir die Tradition, das Wissen von damals wieder aufleben lassen und in den Betrieb integrieren können“, sagt Thomas Thomsen. Er denkt sogar an Himmelbetten, in denen man draußen unterm Sternenhimmel schlafen kann.

Die Akademie für Nachhaltigkeit und Selbstversorgung umfasst viele neue Beete, wie dieser Permagarten. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Noch sind das alles Zukunftsvisionen, doch schon bald sollen diese greifbar werden. Den ersten Schritt macht hierbei Dorfbewohnerin Petra Schmalenbach, die schon bald ein Café im Klosterhotel eröffnen wird – mit Eis, Kaffee und Kuchen. Und auch der Frauentreff, der sich regelmäßig auf dem Stiftsgelände trifft, könnte eines seiner nächsten Treffen vielleicht in den Wintergarten des Klosterhotels verlegen, wie Thomas Thomsen einlädt.

Das Kursprogramm sowie Kontaktdaten gibt es auf der Internetseite unter www.campus-marienfließ.de.

Von Marcus J. Pfeiffer