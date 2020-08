Stift Marienfließ: Pläne für das Kloster vorgestellt

Stepenitz

Auf dem Stiftsgelände des Klosters Marienfließ haben der 49-jährige Helmut Kautz und seine ein Jahr ältere Frau Almut ihr persönliches Paradies gefunden. Am 5. September wird das Pfarrerehepaar als Prior und Priorin offiziell eingeführt. Sie sind damit die Vorsteher des Klosters Marienfließ. Ihren Wohnsitz auf dem großzügigen Gelände in Stepenitz hat die Familie längst bezogen. Und mit ihr’ sind auch ein regelrechter Ideenquell ins Kloster gezogen.

Neues Klosterleben mit dreimal täglichem Gebet

In einem öffentlichen Abendvortrag stellte sich das Ehepaar der Johanniter-Jugend und interessierten Bürgern der Region vor. Mit einem Rundgang über das Stiftsgelände erklärte Helmut Kautz, was sie aus dem Kloster machen wollen und wie sie „den Leuten in der Region dienen können“.

Almut und Helmut Kautz mit der gegossenen Friedensglocke, die sie mitgebracht haben. Quelle: E-Mail-MVD

Nach ihrer Einführung soll das Klosterleben von einst durch dreimal tägliche Gebete in der Gegenwart wieder etwas wachgeküsst werden. Regelmäßige Gebete, wie es sie seit über 800 Jahren in Marienfließ gegeben hat.

Bereits klare Vorstellungen von einer intakten Gemeinschaft

Die interessierte Öffentlichkeit ist zu diesen Gebetseinheiten ausdrücklich eingeladen, forderte Kautz bei seinem ersten Vortrag mit einem sympathischen Lächeln auf.

Das Ehepaar Kautz hat für die Entwicklung des Klosters, derer sie sich in ihrer Freizeit als Aufgabe für eine intakte Gemeinschaft annehmen, bereits klare Vorstellungen. Zum Beispiel die von einer Hochzeitskirche. Das großzügige Gelände mit Hotel würde sich für Hochzeitsgesellschaften anbieten, plädiert Kautz für seinen Vorschlag.

Versuch einer Konzentration an Pfarrern im Kloster

Die Grundidee des Pfarrerpaares ist aber eine andere. Die Pfarrerdichte wird immer geringer. Viele Gemeinden müssen ohne Pfarrer auskommen. Ganz irdische Beweggründe wie Vereinsamung von Pfarrern sorgten für einen Rückzug aus dem ländlichen hin in den städtischen Raum.

Ingeborg Severin vor der symbolischen, kleinen Friedensglocke: Für das Original hat sie drei Kilo ihrer Zinn- und Messingverräte zum Einschmelzen gesandt. Quelle: E-Mail-MVD

Die künftigen Klostervorsteher möchten dieser Entwicklung mit einem Experiment entgegen treten: Es ist der Versuch einer Konzentration an Pfarrern auf dem Klostergelände, um zu sehen, wie weit die kirchlichen Botschafter von hier aus strahlen können, erzählte der Pfarrer und sorgte damit für erste glückliche Blicke bei den Vortragsteilnehmern.

Hier soll man immer einen Menschen zum Reden finden

Genauso wichtig wie ein offenes Ohr sei der Pfarrerfamilie auch die fast wortwörtlich gemeinte permanent offene Tür. Besucherin Annegret Hahn aus Meyenburg hofft, dass die Menschen dieses offene Angebot auch nutzen werden. Seelsorgerische Veranstaltungen, dazu Kultur und Bibelgespräche, „aber auch die Möglichkeit für Menschen, die eine Auszeit suchen“, wünschte sich die Meyenburgerin Angebote.

Pfarrer Kautz sprach der Seniorin beinahe aus der Seele, als er betonte, dass das Kloster ein Ort werden soll, an dem Redebedürftige und Ratsuchende immer mindestens einen Menschen zum Reden finden sollen.

Überaus freundlicher Empfang in der Prignitz

Erst am Sonnabend kamen Kautz und seine Frau Almut nach dreiwöchiger Reise mit dem Friedenstreck in Marienfließ an. Den Weg begleitete eine gegossene Friedensglocke. Vor allem in der Prignitz sei der Empfang der sechs Pferdegespanne überaus freundlich gewesen.

Das überwucherte Brunnenumfeld soll nun vom Gestrüpp befreit werden. Quelle: E-Mail-MVD

Von Perleberg erhielt der Pfarrer neben einer Unterkunft auf dem Unteroffizierssportplatz das Perleberger Wahrzeichen – den Roland. In Putlitz ließ es sich der Bürgermeister nicht nehmen, die Friedensglocke selbst zu läuten.

Jetzt stehen ein paar irdische Dinge an

In den nächsten Tagen stehen für das Pfarrerehepaar irdische Dinge an. Sie betreuen eine elfköpfige Gruppe an jungen Johannitern. „Sie haben sich selbst gemeldet, um zu helfen“, sagte Almut Kautz. In den nächsten Tagen sollen die jungen Menschen, zu denen unter anderem Sohn Hans Kautz, ein Theologiestudent, zählt, die am Stift entlang laufende Stepenitz vom Müll befreien.

Darüber hinaus soll auch ein Brunnen vom Gestrüpp befreit und ein Raum im Hotel renoviert werden. Und vielleicht – sofern noch Zeit bleibt – kann auch schon einer der weiteren Träume des Pfarrerehepaars angegangen werden: das Zurechtmachen einer verfallenen Stallung im Fachwerkstil. Dort sieht Kautz in seinen Vorstellungen bereits ein beliebtes Pilgercafé.

