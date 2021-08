Der Bahnstreik hat auch in der Prignitz massive Auswirkungen, doch die Menschen hatten sich offenbar drauf eingestellt. Für die Regionalbahn RE6 gibt es einen Ersatzfahrplan mit Bussen – auch wenn der nicht leicht zu finden ist.

Streik: Leere Bahnsteige in Wittenberge und Pritzwalk

