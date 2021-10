Wittenberge/Putlitz

„Ignatz“ war ziemlich pünktlich: Das gleichnamige Sturmtief erreichte am Donnerstagmorgen die Prignitz und sorgt nun seit 6 Uhr für Einsatzmeldungen, mittlerweile in immer kleineren Abständen. Stand 8.20 Uhr mussten die Feuerwehren im Landkreis bereits neun Mal ausrücken.

Sturm Ignatz: Feuerwehr hat Einsätze in der ganzen Prignitz

Die Einsätze waren flächendeckend verteilt, allerdings mit Schwerpunkt in Wittenberge und Putlitz. Dort musste auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Putlitz und Meyenburg ein Baum von der Fahrbahn geräumt werden.

Auch in Pritzwalk rückte die Wehr bereits aus, weil in der Schönhagener Straße kurz nach 8 Uhr ein Baum umgeknickt war. Weitere Einsätze gab es bisher in den Räumen Lenzen und Plattenburg.

Metereologen erwarten schwere Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometer.

Wir werden Sie fortlaufend weiter über das Sturmgeschehen informieren.

Von Bernd Atzenroth