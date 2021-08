Die aktuellen Einschränkungen in der Prignitz mit der Testpflicht für Ungeimpfte machen besonders dem Gastgewerbe zu schaffen. Die Tourismusbranche leidet bereits unter Fachkräftemangel und weniger Gästen. Insgesamt haben Unternehmen bislang 16 Millionen Euro an Corona-Soforthilfe erhalten. So die bisherige Bilanz der Wirtschaftsvertreter.