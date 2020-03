Halenbeck-Rohlsdorf verabschiedet Haushalt: Erneuter Griff in die Rücklagen

Brügge

Es war eng. Weniger räumlich, eher personell. Pünktlich zu Sitzungsbeginn waren dann aber doch fünf der acht Gemeindevertreter aus Halenbeck-Rohlsdorf im Dorfgemeinschaftshaus Brügge anwesend und sorgten für die notwendige Beschlussfähigkeit.

Sitzung mit genügend Abstand zum Nebenmann

Trotz Coronavirus und unter Einhaltung sämtlicher Abstandsregeln fand die Sitzung planmäßig statt, weil Halenbeck-Rohlsdorf neben Marienfließ bis Montagabend zu den beiden Gemeinden im Amt Meyenburg gehörte, die noch keinen Haushalt für dieses Jahr verabschiedet hatten.

Jetzt ist der Etat einstimmig beschlossen worden und die Verwaltung muss keinen Gebrauch machen von der vorläufigen Haushaltsführung, wie sie unter Umständen in der aktuellen Situation, in der manche Gremien nicht tagen, angewendet werden soll.

Kämmerin Jeanette Göpp hatte in einer Kurzversion die wichtigsten Zahlen und Investitionen zusammengefasst. 1 096 100 Euro sind an Einnahmen geplant, 1 283 300 Euro an Ausgaben. Das Minus reiht sich ein in die Übersicht der Ergebnisentwicklung und muss durch Griff in die Rücklagen ausgeglichen werden.

Einnahmen decken nicht die Kosten

„Auch über die nächsten Jahre decken die Einnahmen nicht die Kosten“, erklärte Jeanette Göpp. Das war auch anderen nicht verborgen geblieben. „Wir müssen uns Gedanken machen, so geht das nicht weiter“, mahnte Gemeindevertreter Volker Sips. Auch Familie Lauenroth-Morgenstern meldete sich stellvertretend für die Einwohner zu Wort und kritisierte die schrumpfende Rücklage.

Eine Entwicklung, die laut Bürgermeisterin Astrid Eckert der Instandhaltung der Infrastruktur geschuldet ist. „Unser Straßennetz ist sehr weitläufig“, sagte Eckert und verwies auf die Wiederherstellung etlicher Bankette.

In Warnsdorf soll hier auf dem Eckgrundstück ein Pavillon gebaut werden – als Treffpunkt für die Einwohner. Quelle: Stephanie Fedders

Investiert werden soll zudem in die Anschaffung von Bänken in Brügge und Ellershagen. Brügge soll noch eine Spielanlage bekommen und Warnsdorf auf der nach dem Abriss des ehemaligen Dorfgemeinschaftshauses freien Fläche einen Pavillon.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Brügge soll noch mit einem Internetanschluss ausgestattet werden. Quelle: Stephanie Fedders

Nach der Sanierung der alten Schule Brügge fehlt jetzt noch der Internetanschluss, für den ebenfalls Geld eingestellt wurde. Volker Sips nannte das Dorfgemeinschaftshaus als Beispiel, dass die Ausgaben der vergangenen Jahre ja „nicht weg sind. Das Vermögen ist da“. Es mochte Familie Lauenroth-Morgenstern nicht wirklich überzeugen. Sie wollen auch in der nächsten Sitzung wieder kritische Fragen stellen.

