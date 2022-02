Ukraine-Krieg: Kirchenkreis Prignitz ruft zu Friedensgebeten auf

Prignitz

Der Evangelische Kirchenkreis in der Prignitz ruft am Wochenende zu mehreren Gebeten für Frieden in der Ukraine und in ganz Europa auf. „Der Angriff Russlands auf die Ukraine erschüttert uns in unseren Grundfesten. Wir sind in Gedanken und Gebet bei den Menschen, die nun die Auswirkungen des Krieges hautnah erleben“, hieß es am Freitag in einer Mitteilung.

Menschen in Angst und Schrecken

Krieg sei Unrecht, bringe Leid und Tod. Krieg vernichte gewachsenes Leben, Beziehungen und Hoffnung. „Wir sind mit unserem Mitgefühl bei den Menschen in den Städten und Orten der Ukraine, in denen Kinder in Angst, Menschen vor den Angriffen auf der Flucht und bei all denen, die in ihrem Leben bedroht sind“, heißt es in dem Aufruf des Kirchenkreises weiter.

Geplant sind deshalb folgende Friedensgebete am Wochenende: Freitag, 25. Februar, um 18 Uhr im Havelberger Dom. Samstag, 26. Februar, um 18.30 Uhr in der Evangelischen-Freikirchlichen Gemeinschaft Wittenberge. Sonntag, 27. Februar, um 9 Uhr in der Kirche in Halenbeck und um 10.30 Uhr in der Kirche in Meyenburg.

Auch in der kommenden Wochen sind Friedensgebete geplant: Am Montag, 28. Februar, um 18.30 Uhr im Gemeindehaus in Wittenberge und am Mittwoch, 2. März, um 17.30 Uhr in der Kirche in Lindenberg sowie jeden Mittag um 12 Uhr im Klosterstift Marienfließ.

Von MAZonline