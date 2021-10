Triglitz

Zwei Jugendliche – 15 und 17 Jahre alt – sind am Samstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Triglitz und Preddöhl ums Leben gekommen. Sie waren mit vier weiteren Freunden in einem Skoda auf einem schmalen Wirtschaftsweg unterwegs, als der Fahrer (17) in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und von der Straße abkam.

17-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Die Jugendlichen saßen zu sechst in dem kleinen Pkw und waren zum Teil nicht angeschnallt, teilt die Polizei an der Unfallstelle mit. Die Polizisten fanden mehrere Falschen Alkohol im Fahrzeug. Vermutlich waren die 14- bis 18-Jährigen auf dem Weg zu einer kleinen Party – und das mit dem Auto der Eltern des 17-Jährigen. Einen Führerschein hatte der noch nicht.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind im Großeinsatz. Quelle: Alexander Bergenroth

Der Pkw kam vermutlich unter hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Einem Mädchen aus dem Auto gelang es noch bis ins etwa ein Kilometer entfernte Preddöhl zu laufen, um den Notruf abzusetzen, so die Polizei. Die 15- und 17-Jährigen verstarben noch an der Unfallstelle, darunter auch der Autofahrer. Die vier weiteren Insassen wurden schwer verletzt.

Rettungshubschrauber landet an Einsatzstelle

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, darunter auch mehrere Notfallseelsorger. Für sie bot sich ein Bild der Zerstörung. Die Feuerwehrleute mussten mehrere Personen mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreien. Ein Intensivrettungshubschrauber aus Berlin landete an der Einsatzstelle und brachte ein Mädchen in die Spezialklinik.

Ein Rettungshubschrauber landete an der Einsatzstelle. Quelle: Alexander Bergenroth

Wie genau es zu dem schweren Verkehrsunfall kommen konnte, ist am Sonntagvormittag noch völlig unklar. Viele Fragen sind offen, wie zum Beispiel wie der 17-Jährige an das Auto gelangen konnte, ob die Jugendlichen bereits Alkohol konsumierten und wie sie genau von der Straße abkamen. Ein Gutachter kam zur Einsatzstelle. Der Wirtschaftsweg war für etwa fünf Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Von Marcus J. Pfeiffer