Marienfließ

Die Polizei erhielt in der Nacht zu Sonntag Hinweise auf eine vermutlich größere Feier in privaten Räumen in Marienfließ. Bei der Überprüfung trafen die Beamten auf zehn Menschen aus norddeutschen Bundesländern, die unter Missachtung geltender gesetzlicher Bestimmungen Zimmer zu touristischen Zwecken angemietet hatten und gemeinsam an einer Geburtstagsfeier teilnahmen, teilte die Polizei mit.

Von allen Anwesenden erhoben die Beamten die Personalien und werden diese ans Gesundheitsamt weiterleiten. Die ausgesprochene Platzverweise wurden befolgt.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline