Weihnachtszauber in Meyenburgs Bahnhof

Meyenburg

Das Meyenburger Bahnhofsgebäude darbte wie so viele seiner Art Jahre lang vor sich hin. Nun passiert hier etwas. Und dafür sorgen ein Meyenburger Neubürger und ein Heimkehrer: Florian Ragge und Matthias Olinski hatten schon am vergangenen Wochenende zur Adventsausstellung eingeladen – und für das kommende Wochenende gilt die Einladung erneut.

Von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. November, präsentieren die beiden ihre selbstgefertigten Adventsgestecke und Deko-Artikel, die man auch gerne käuflich erwerben kann. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass dies die Corona-Vorschriften noch erlauben, „aber nach aktuellem Stand dürfen wir noch“. Einlassbedingung soll 2G sein. Florian Ragge wird dies am Einlass selbst kontrollieren.

Im Innern des Gebäudes präsentiert das Duo, was in seiner Werkstatt so alles für das Fest entstanden - man kann das auch käuflich erwerben. Auch sonst lohnt es zu kommen: Das Ambiente in dem alten Bahnhof ist stimmungsvoll. Quelle: Bernd Atzenroth

Nochmals Weihnachtszauber im Meyenburger Bahnhof

Die beiden waren am vergangenen Wochenende im Verbund mit dem Netzwerk Kind in Meyenburg zu erleben und hatten dabei zudem Unterstützung von einer Nachbarin und einer Freundin mit deren selbstgebastelten Sachen sowie von zwei Imkern, die Honig und Bienenwachskerzen anboten. Am kommenden Wochenende werden sie mehr oder weniger allein ihre Sachen anbieten – aus Wittstock kommt noch ein Aussteller mit handgefertigtem Schmuck hinzu.

Ein wenig bekommt man so schon einen Vorgeschmack auf das, was die beiden künftig für den Bahnhof planen. „Wir haben uns in der ehemaligen Küche und der Werkstatt eingerichtet, wo wir unsere Sachen selber fertigen“, erklärt Matthias Olinski, denn das wird auch die Zukunftsperspektive. Beide sind Gartenbauingenieure und haben schon floristisch gearbeitet.

Im Erdgeschoss des Meyenburger Bahnhofs ist ein Café geplant

So haben sie sich auch kennengelernt, nämlich vor ein paar Jahren über ein gemeinsames Gartenprojekt in Schleswig-Holstein, wo sie zusammen einen Themengarten für eine Ausstellung aufbauten und merkten, dass sie gut zusammenarbeiten können.

Geplant ist ein Café im Erdgeschoss, also genau dort, wo jetzt die Ausstellung stattfindet. Außerdem wollen die beiden regionale Produkte verkaufen, vor allem in ihren Spezialbereichen Garten und Dekoration. „Was uns wichtig ist: Es sollen regionale Produkte von regionalen Erzeugern sein“, sagt Olinski. Beide planen auch, auf dem Bahnhofsgelände Pflanzen anzuziehen.

Im Innern des Gebäudes präsentiert das Duo, was in seiner Werkstatt so alles für das Fest entstanden - man kann das auch käuflich erwerben. Auch sonst lohnt es zu kommen: Das Ambiente in dem alten Bahnhof ist stimmungsvoll. Quelle: Bernd Atzenroth

Ein Neubürger und ein Heimkehrer in Meyenburg

Nun leben beiden in Meyenburg also: Der 53-jährige Matthias Olinski, der aus Brügge stammt und das Obergeschoss im Bahnhof bezogen hat, das er für sich selbst ausbauen will. Der 34-jährige Florian Ragge, der aus Hannover kommt, wohnt ganz in der Nähe – nämlich direkt gegenüber vom Bahnhof.

Das Bahnhofsgebäude hat Olinski schon vor vielen Jahren erworben. Aber jetzt soll tatsächlich die Instandsetzung und Wiedernutzung angegangen werden.

Ein Neubürger und ein Heimkehrer: Florian Ragge (l.) und Matthias Olinski wollen dem alten Meyenburger Bahnhofsgebäude wieder Leben einhauchen. Quelle: Bernd Atzenroth

Noch aber stehen die beiden ziemlich am Anfang: „Wir beginnen, Kontakte zu knüpfen und zu netzwerken“, sagt Olinski.

Im Bahnhof werden auch Spenden für den Bahnhof gesammelt. Mitunter kommen Bahnenthusiasten auch in Meyenburg vorbei, die das Gebäude, alte Bahntechnik und anderes sehen wollen und hinterher dann auch Spenden hinterlassen.

Von Bernd Atzenroth